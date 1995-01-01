Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

    Прокуратура обжаловала приговор нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

    8 мая все четверо были осуждены за участие в нескольких драках в центре столицы в октябре 2018 года.

    Тверской суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам. Суд не усмотрел их в действиях предварительного сговора.

    «Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых: они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия – предварительный сговор», – сказал Бушманов.

    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1504

      InterMilLano1908 38 минут назад

      Вот недавно читал, парень сам нактулся на нож в драке 19 раз, так что сговор вполне может быть при нашем правосудии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2396

      yorgenbarenz 59 минут назад

      Теперь на лесоповал,поганки на китайской вырубке пинать будут в Сибири.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Sterh 1 час назад

      "...– сказал Бушманов."
      Кто это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3371

      APchelov 1 час назад

      Прямо финал кубка! Всё решится в серии пенальти

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      lek! 1 час назад

      Скоро выйдут и цирк закончится .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -555

      massaboss 2 часа назад

      Один звонок "авторитетного" владельца клуба, и всё - шило мочало, начинай с начала. Крепко обиделся, что денег от ЛЧ лишился.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1457

      Чермындыр > massaboss 1 час назад

      п...ц, ты параноик))) тебе за Спартак надо болеть, а не за Зенит. Это у них там заговор кругом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3712

      Persona_non_Grata > Чермындыр 45 минут назад

      Нам такие дебилы не нужны .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4105

      ilichkadr 2 часа назад

      Кокоша и Ко заранее договорились отметелить Пака? Цирк продолжается..........

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      vikrub > ilichkadr 50 минут назад

      Заранее договориться можно и за сутки до и за одну минуту. И в том и другом случае можно расценивать как сговор

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5741

      KLIM777 > ilichkadr 9 минут назад

      Да! Когда еще между прочим пили в Монако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +646

      loko-the_best 2 часа назад

      Надеюсь, дети этих прокуроров вырастут, будут примерные граждане, но разок выпьют и сядут по аналогичной статье

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru