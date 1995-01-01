Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Прокуратура обжаловала приговор нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

8 мая все четверо были осуждены за участие в нескольких драках в центре столицы в октябре 2018 года.

Тверской суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам. Суд не усмотрел их в действиях предварительного сговора.

«Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых: они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия – предварительный сговор», – сказал Бушманов.