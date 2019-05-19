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    Глушаков: «Ребров сказал, что в моей ситуации он бы выпрыгнул с 20 этажа на пятый день»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков признался, что переживает сложный период в жизни после конфликта с бывшим тренером красно-белых Массимо Каррерой и последовавшими за этим трениями с болельщиками.

    «Когда Кононов пришел в «Спартак», он вызвал меня, а потом сделал собрание. Спросил, будем ли переизбирать капитана. Все ребята промолчали. Сказали, что не надо, все нормально. Кононов сказал, что я остаюсь капитаном до конца сезона, а дальше посмотрим.

    На тренировку приезжаю пораньше, чтобы в тренажерный зал зайти, пресс покачать. Понятно, что тяжело. Сложный период в жизни. Наверное, у каждого мужчины он должен быть. Надо справиться. Или ты вниз, или наверх. Живем, играем в футбол.

    Тема Ребров сказал, что после третьего или пятого дня он бы выпрыгнул с 20-го этажа», – сказал Глушаков в эфире программы «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

    • В этом сезоне Глушаков провел за москвичей 25 матчей и забил три гола.
    • Контракт хавбека со «Спартаком» истекает летом 2020 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10437

      bset 17 минут назад

      Бедный Глушаков. Сплавил тренера, а теперь страдает.

      2
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      Рейтинг: +19319

      gol_kak_sokol 1 час назад

      А чего не выпрыгнул ? А не знал, что на 20-м этаже окна не открываются, но хотя бы раму облизал.

      0
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      Рейтинг: +542

      Борат 1 час назад

      реброву проще - со штангами по баням не походишь)))

      2
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      Рейтинг: +851

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну тогда тебе в пору прислушаться к мнению старшего.
      удачи! ждем новостей хороших!

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