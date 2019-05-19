Глушаков: «Ребров сказал, что в моей ситуации он бы выпрыгнул с 20 этажа на пятый день»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков признался, что переживает сложный период в жизни после конфликта с бывшим тренером красно-белых Массимо Каррерой и последовавшими за этим трениями с болельщиками.

«Когда Кононов пришел в «Спартак», он вызвал меня, а потом сделал собрание. Спросил, будем ли переизбирать капитана. Все ребята промолчали. Сказали, что не надо, все нормально. Кононов сказал, что я остаюсь капитаном до конца сезона, а дальше посмотрим.

На тренировку приезжаю пораньше, чтобы в тренажерный зал зайти, пресс покачать. Понятно, что тяжело. Сложный период в жизни. Наверное, у каждого мужчины он должен быть. Надо справиться. Или ты вниз, или наверх. Живем, играем в футбол.

Тема Ребров сказал, что после третьего или пятого дня он бы выпрыгнул с 20-го этажа», – сказал Глушаков в эфире программы «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».