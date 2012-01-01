The Sun: «Манчестер Сити» предложит Гвардиоле пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Как сообщает The Sun, клуб предложит специалисту новое пятилетнее соглашение с зарплатой 20 миллионов фунтов стерлингов в году, что на 5 миллионов больше его нынешнего оклада.