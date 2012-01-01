The Sun: «Манчестер Сити» предложит Гвардиоле пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов

Надо уходить всё выграл уже нет смысла торчать там.ежай в Италию в милан
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
Как сообщает The Sun, клуб предложит специалисту новое пятилетнее соглашение с зарплатой 20 миллионов фунтов стерлингов в году, что на 5 миллионов больше его нынешнего оклада.
- Действующий договор испанца рассчитан до лета 2021 года.
- Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году.
- В текущем сезоне команда выиграла национальный требл [АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги], защитив чемпионский титул.