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    The Sun: «Манчестер Сити» предложит Гвардиоле пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов

    «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    Как сообщает The Sun, клуб предложит специалисту новое пятилетнее соглашение с зарплатой 20 миллионов фунтов стерлингов в году, что на 5 миллионов больше его нынешнего оклада.

    • Действующий договор испанца рассчитан до лета 2021 года.
    • Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году.
    • В текущем сезоне команда выиграла национальный требл [АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги], защитив чемпионский титул.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +612

      Жёлто-синий 1 час назад

      Надо уходить всё выграл уже нет смысла торчать там.ежай в Италию в милан

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