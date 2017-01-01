Глушаков – о будущем в «Спартаке»: «Доиграем сезон, а дальше будем думать»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свое будущее в московском клубе.

«Доиграем до конца сезон, а дальше будем думать. Пока я не знаю, что будет», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Контракт 32-летнего футболиста со «Спартаком» истекает в 2020 году, но клуб хочет избавиться от него ближайшим летом.

В текущем сезоне Глушаков забил три гола в 25 матчах.

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