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    Глушаков – о будущем в «Спартаке»: «Доиграем сезон, а дальше будем думать»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свое будущее в московском клубе.

    «Доиграем до конца сезон, а дальше будем думать. Пока я не знаю, что будет», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Контракт 32-летнего футболиста со «Спартаком» истекает в 2020 году, но клуб хочет избавиться от него ближайшим летом.
    • В текущем сезоне Глушаков забил три гола в 25 матчах.

    Глушаков: «Каррера сказал: «Вы из меня идиота делаете?» А я поставил лайк, вообще не читая пост»

    Источник: «Матч Премьер»

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    Сегодня, 06:30
    Комментарии29
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      Рейтинг: +68

      RJM555 22 минуты назад

      Дак не дают тебе доигрывать сезон!!!

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      Рейтинг: +901

      JTherry 1 час назад

      а доигрывать сезон тебе, Денис, не придется в основном составе, думаю и на следующий матч найдут оправдание в виде "ушиба коленки" или "мышечного спазма"...

      1
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      Рейтинг: +4671

      prezent2017 1 час назад

      Да пусть Денис полтора ляма даром получит. Все равно его приберут, без работы не останется. А так - детишкам на молочишко и жене с любовником достанется.

      0
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      Рейтинг: -563

      massaboss 1 час назад



      ВНИМАНИЯ ПРОШУ. Под ником "опускатель коняжек" сюда заходит бывший ник "буржуй". Этот ник "буржуй", пожизненно забаненый, т.е. опущенный модераторами. Не общайтесь с опущенным, это не прилично.

      0
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      Рейтинг: +17280

      oyabun > massaboss 1 час назад

      А сравнивать футбольный сайт с тюрягой - это "прилично"?

      4
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      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек > massaboss 1 час назад

      Тебя настолько я уже обоссал что к общественности обращаешься??? Ахаххаахд вот ты ж опущеный имбицил я просто с тебя ору ахахха)

      0
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      Рейтинг: -563

      massaboss > oyabun 1 час назад

      Он был забанен модераторами за оскорбления и провокации в именно таком стиле. Пусть получает ответку сполна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек > massaboss 1 час назад

      Соси х.. Й черт обоссаный. Таких как ты надо ставить на колени чмо.

      0
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      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек > massaboss 1 час назад

      Ты даже не понимаешь отбитый имбицил какой дешёвкой ты в этой ситуации оказался...)))

      0
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      Рейтинг: +17280

      oyabun > massaboss 1 час назад

      Я обращаюсь ко всем сторонам - друзья, оставим все эти оскорбления за пределами футбольных обсуждений. Мы здесь футбол обсуждаем. Остальное всё шлак, мешающий жить и портящий настроение.

      2
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      Рейтинг: -563

      massaboss > oyabun 1 час назад

      ++++++++

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек > oyabun 1 час назад

      Это не я писал террады общественности. А претензии мои конкретно к этому имбицил, который все клубы гавном поливает без аргументов. За такое таких конечных мразей надо ставить на место.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -563

      massaboss > oyabun 1 час назад

      Как видите его ник и русский язык говорят сами за себя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +344

      KPCCSPB > Опускатель коняжек 36 минут назад

      Выучи русский. Как ты можешь обоссать кого-то, если ты писать не умеешь? Слизняк.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек > KPCCSPB 24 минуты назад

      Я ещё тебя научу, выпердышь убожества.. Ты подружка этого имбицила?)))

      0
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      Рейтинг: -563

      massaboss > KPCCSPB 16 минут назад

      Не общайся с опущенным зоофилом. В падлу.

      0
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      Рейтинг: +344

      KPCCSPB > Опускатель коняжек 7 минут назад

      Ахаха, инкубаторское существо, за родителей поговорить собрался? К чему? Если итак понятно, что тебя два гея воспитали, и вместо сиськи, ты другой орган в рот принимал). Ну, а в целом, твой диагноз понятен, огрызок, обдиленный вниманием.

      0
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      Рейтинг: +344

      KPCCSPB > massaboss 6 минут назад

      Да интересно было, что с ним не так, теперь ясно, он в детстве отчима в душе увидел и засмотрелся, а потом влюбился)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек > KPCCSPB 1 минуту назад

      Когда тобою пернула твоя жирная мамаша, даже дождь пошёл ахахахха)) вы друг дружку долбите питерские сиповки? Ахахаххахааххаха)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек > KPCCSPB 37 секунд назад

      Ещё и подлизнул подружке мимоходом ахахахахах))) *** я с вас орууууу ахахахаэ)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4471

      piligrim1986 2 часа назад

      доиграем, без тебя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2095

      Кинстифа 2 часа назад

      Жаль, что в свое время Массимо и Денис не нашли общего языка... такая команда могла бы быть, очень перспективная....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3080

      nik55 2 часа назад

      вали вместе с друзьями----и можешь не думать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1203

      Леха из Твери 3 часа назад

      Оставайся мальчик с ними будешь "ихним" королем))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек 3 часа назад

      Ты уже доиграл и прое.. ал сезон в чистую как и вся команда. Теперь собирай вещи и уе... бывай...

      6
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      ...
      Рейтинг: +842

      spartakuz > Опускатель коняжек 3 часа назад

      Точнее не один сезон, а - два!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -563

      massaboss > spartakuz 3 часа назад

      Ты с ним не общайся. Это в падлу с опущенными разговаривать. Это ник буржуй, пожизненно забаненый, т.е. опущенный модераторами

      -1
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      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек > massaboss 2 часа назад

      Опущеная мразь ты забыл свое имя дешевка?) я ж тебя на колени уже поставил, тебя кто выпустил из петушинного угла? И подписался ты под опущеную мразь, чего ник не сменила опущенка?)

      -2
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      Рейтинг: +250

      Опускатель коняжек > massaboss 2 часа назад

      По твоему рейтингу видно что тебя все на этом ресурсе по кругу пускают и не только модераторы ахахаххаххахахаах)))

      -2
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