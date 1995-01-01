Гвардиола: «В конце концов о нас будут судить по тому, выиграли мы ЛЧ или нет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об участии в Лиги чемпионов.

«Я уже говорил, что в конце концов о нас будут судить по тому, выиграли мы Лигу чемпионов или нет. Я знаю, что пока мы этого не сделаем, этого [других трофеев] будет недостаточно.

Это приходит со мной. Я знаю это. Я пришел в «Барселону», нам посчастливилось выиграть ЛЧ дважды за четыре года. Люди ожидают, что я какой-то особенный и что мы должны выиграть Лигу чемпионов.

Рекорд по набранным очкам и домашние соревнования – это невероятно, но в ЛЧ мы побеждаем не так часто по сравнению с другими командами. Команды очень хорошие, турнир очень сложный, мы хотим выиграть его», – сказал Гвардиола.