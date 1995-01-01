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    Гвардиола: «В конце концов о нас будут судить по тому, выиграли мы ЛЧ или нет»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об участии в Лиги чемпионов.

    «Я уже говорил, что в конце концов о нас будут судить по тому, выиграли мы Лигу чемпионов или нет. Я знаю, что пока мы этого не сделаем, этого [других трофеев] будет недостаточно.

    Это приходит со мной. Я знаю это. Я пришел в «Барселону», нам посчастливилось выиграть ЛЧ дважды за четыре года. Люди ожидают, что я какой-то особенный и что мы должны выиграть Лигу чемпионов.

    Рекорд по набранным очкам и домашние соревнования – это невероятно, но в ЛЧ мы побеждаем не так часто по сравнению с другими командами. Команды очень хорошие, турнир очень сложный, мы хотим выиграть его», – сказал Гвардиола.

    • В этом сезоне «Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.
    • Команда Гвардиолы победила в трех домашних турнирах: Кубке лиги, АПЛ и Кубке Англии.

    Источник: Sky Sports

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