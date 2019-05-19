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    Карпин: «Мы не попали в еврокубки, но эту цель нужно держать в голове»

    Равный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

    – Довольны ли вы матчем в целом и игрой Шомуродова в частности?

    – Игра в целом удовлетворила, хотя реализация могла быть выше. Элдор наконец-то сыграл так, как должен был играть.

    – Получается, команде проще играть, когда результат не давит?

    – Сегодняшняя игра показала, что команда может играть в футбол. Проблемы роста команды в этом и заключаются — когда давит результат, спокойствия на поле нет. Оказывается, мы можем обыгрывать, убегать, делать по пять передач подряд. Игра показала ребятам, что достижение результата реально.

    – Верно ли, что вы встречались на днях с губернатором Ростовской области?

    – С Василием Юрьевичем не встречались. Но сразу после полуфинала он звонил — поддержал, успокоил. К сожалению меня он не успокоил, потому что на прошлой пресс-конференции я был не очень спокоен. Губернатор высказал слова поддержки. Мы не попали в еврокубки в этом сезоне, но эту цель нужно держать в голове, даже если она официально не заявляется. Губернатор этого хочет и все для этого делает — это правда. С такими людьми и с такой поддержкой будем двигаться дальше.

    Конечно, хочется большего, определенный прогресс есть, в этом сезоне за пять туров до конца уже были спокойны за непопадание в стыковые матчи. А путем, пройденным в Кубке, можно гордиться. Сетка – «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» — была, мягко говоря, не самая легкая. Да, пока тяжело, и не скажу, что завтра будет легче. Дорогу осилит идущий.

    – А вы готовы терпеть этот рост? Или ваши амбиции выше?

    – Я готов и хочу. Другое дело, что дотерпите ли меня вы и все остальные. «Ростов» по финансовым возможностям — не в первой пятерке. Но с любыми соперниками бороться будем. Хотелось бы, чтобы это было при моем участии.

    • «Ростов» занимает седьмое в турнирной таблице с 41 очком.
    • В среду команда Карпина проиграла «Локомотиву» в ответном матче полуфинала Кубка России и вылетела из розыгрыша турнира.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    19.05.2019 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5723

      KLIM777 11 минут назад

      неплохо команда провела сезон. Есть будущее, хороший президент. Главное не сорваться и не начать воровать и все получится.

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