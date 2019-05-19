Карпин: «Мы не попали в еврокубки, но эту цель нужно держать в голове»

Равный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

– Довольны ли вы матчем в целом и игрой Шомуродова в частности?

– Игра в целом удовлетворила, хотя реализация могла быть выше. Элдор наконец-то сыграл так, как должен был играть.

– Получается, команде проще играть, когда результат не давит?

– Сегодняшняя игра показала, что команда может играть в футбол. Проблемы роста команды в этом и заключаются — когда давит результат, спокойствия на поле нет. Оказывается, мы можем обыгрывать, убегать, делать по пять передач подряд. Игра показала ребятам, что достижение результата реально.

– Верно ли, что вы встречались на днях с губернатором Ростовской области?

– С Василием Юрьевичем не встречались. Но сразу после полуфинала он звонил — поддержал, успокоил. К сожалению меня он не успокоил, потому что на прошлой пресс-конференции я был не очень спокоен. Губернатор высказал слова поддержки. Мы не попали в еврокубки в этом сезоне, но эту цель нужно держать в голове, даже если она официально не заявляется. Губернатор этого хочет и все для этого делает — это правда. С такими людьми и с такой поддержкой будем двигаться дальше.



Конечно, хочется большего, определенный прогресс есть, в этом сезоне за пять туров до конца уже были спокойны за непопадание в стыковые матчи. А путем, пройденным в Кубке, можно гордиться. Сетка – «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» — была, мягко говоря, не самая легкая. Да, пока тяжело, и не скажу, что завтра будет легче. Дорогу осилит идущий.

– А вы готовы терпеть этот рост? Или ваши амбиции выше?

– Я готов и хочу. Другое дело, что дотерпите ли меня вы и все остальные. «Ростов» по финансовым возможностям — не в первой пятерке. Но с любыми соперниками бороться будем. Хотелось бы, чтобы это было при моем участии.