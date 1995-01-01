Заболотный сыграет в стартовом составе «Зенита» в матче против «Ростова»

Не по спортивному это. Да и болельщики Ростова хотели основу Зенитовскую увидеть
«Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Плиев, Калачeв, Зуйнутдинов, Попов, Норманн, Хаджикадунич, Шомуродов.
«Зенит»: Кержаков, Анюков, Смольников, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Ригони, Заболотный.
- Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.