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    Заболотный сыграет в стартовом составе «Зенита» в матче против «Ростова»

    «Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.

    «Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Плиев, Калачeв, Зуйнутдинов, Попов, Норманн, Хаджикадунич, Шомуродов.

    «Зенит»: Кержаков, Анюков, Смольников, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Ригони, Заболотный.

    • Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1501

      TOMSON 55 минут назад

      Не по спортивному это. Да и болельщики Ростова хотели основу Зенитовскую увидеть

      0
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      Рейтинг: +3107

      порт 1 час назад

      Антошка, Антошка забей немножко.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2336

      Gek Dement 1 час назад

      Сборная скамейки=) Ну и правильно есть два матча посмотреть их в деле.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1142

      PNZ1985 1 час назад

      остальные пьют? тренер Краснодара Мусаев в старте)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Борат 1 час назад

      Командам уже ничего не нужно... Будет ли яркий футбол?

      0
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