Соболев выйдет в нападении у «Енисея», Панченко и Луценко сыграют в атаке у «Динамо»

Интересно, Дырнаме тоже сулья с пенальти поможет? Ну так, для морковской компании.
«Енисей» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру 29-го тура РПЛ.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов, Семакин, Огуде, Сарр, Кутьин, Соболев.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Тетте, Кардозу, Луценко, Панченко.
- Матч состоится в Красноярске на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.
- «Енисей» замыкает турнирную таблицу, «Динамо» идет на 12-м месте.