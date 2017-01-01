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    Соболев выйдет в нападении у «Енисея», Панченко и Луценко сыграют в атаке у «Динамо»

    «Енисей» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру 29-го тура РПЛ.

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов, Семакин, Огуде, Сарр, Кутьин, Соболев.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Тетте, Кардозу, Луценко, Панченко.

    • Матч состоится в Красноярске на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • «Енисей» замыкает турнирную таблицу, «Динамо» идет на 12-м месте.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4667

      prezent2017 50 минут назад

      Интересно, Дырнаме тоже сулья с пенальти поможет? Ну так, для морковской компании.

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      Рейтинг: +3666

      Агасфер 1 час назад

      Клинический неудачник против хронического.Ставлю на второго :1-3.

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