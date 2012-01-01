Братья Миранчуки, Смолов и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом»

Оба матча "Локо" у "Урала" выиграет.
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 29-го тура чемпионата России.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.
- Стартовый свисток на «Екатеринбург Арене» прозвучит в 11:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Перед очной игрой «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» – на втором.