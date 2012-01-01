Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Братья Миранчуки, Смолов и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 29-го тура чемпионата России.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

    • Стартовый свисток на «Екатеринбург Арене» прозвучит в 11:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Перед очной игрой «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» – на втором.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:52
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru