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    Силвиньо возглавит «Лион», Жуниньо займет пост спортивного директора

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал, какие кадровые перестановки произойдут в клубе по окончании сезона.

    Функционер подтвердил, что новым главным тренером команды станет бразилец Силвиньо, а его соотечественник Жуниньо Пернамбукано займет пост спортивного директора.

    «Жуниньо приходит на пост спортивного директора. Он уже делает свою работу. К примеру, он выбрал тренера. Это Силвиньо. Он уже дал нам свое согласие. Силвиньо работал под руководством Манчини, Гвардиолы, Венгера. У него было много предложений, но нам удалось убедить его. У Силвиньо нет большого тренерского опыта, но в последнее время мы увидели, что игроки топ-уровня могут быстро проявлять себя в амбициозных проектах», – сказал Ола.

    «Лион» завершит текущий розыгрыш Лиги 1 на третьем месте, что гарантирует команде путевку в Лигу чемпионов.

    Источник: L’Equipe

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