Божович: «Мы подарили моменты в начале игры. Но «Спартак» выиграл заслуженно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги поражению от «Спартака» (1:2) в 29-м туре чемпионата России.
«Плохо начали игру и могли пропустить еще. Мы моменты просто подарили вследствие ошибок, в начале тайма соперник играл лучше нас. По игре «Спартак» выиграл заслуженно.
Когда проигрываешь, очень трудно восстанавливаться, и сейчас наша задача – подготовиться к следующей игре», – сказал Божович.
- Самарский клуб с 28 очками занимает 13 место в таблице.
- «Спартак» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд.