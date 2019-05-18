Божович: «Мы подарили моменты в начале игры. Но «Спартак» выиграл заслуженно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги поражению от «Спартака» (1:2) в 29-м туре чемпионата России.

«Плохо начали игру и могли пропустить еще. Мы моменты просто подарили вследствие ошибок, в начале тайма соперник играл лучше нас. По игре «Спартак» выиграл заслуженно.

Когда проигрываешь, очень трудно восстанавливаться, и сейчас наша задача – подготовиться к следующей игре», – сказал Божович.