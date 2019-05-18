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    Божович: «Мы подарили моменты в начале игры. Но «Спартак» выиграл заслуженно»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги поражению от «Спартака» (1:2) в 29-м туре чемпионата России.

    «Плохо начали игру и могли пропустить еще. Мы моменты просто подарили вследствие ошибок, в начале тайма соперник играл лучше нас. По игре «Спартак» выиграл заслуженно.

    Когда проигрываешь, очень трудно восстанавливаться, и сейчас наша задача – подготовиться к следующей игре», – сказал Божович.

    • Самарский клуб с 28 очками занимает 13 место в таблице.
    • «Спартак» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    18.05.2019 23:39
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