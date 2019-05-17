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    Бензема – об отношениях с Зиданом: «Это больше чем дружба. Он мне как старший брат»

    Нападающий «Реала» Карим Бензенма рассказал об отношениях с главных тренером команды Зинедином Зиданом.

    «У меня с ним особые отношения, очень крепкие. Меня трогает то, что он говорит обо мне. Все началось давным-давно, я познакомился с ним еще до того, как он стал тренером и работал со мной. Это больше чем дружба. Но это не отменяет того, что он может делать мне замечания. Он мне как старший брат, он мне сильно помогал», – сказал Зидан.

    • В текущем сезоне Примеры Бензема сыграл в 35 матчах, забил 21 гол и отдал шесть ассистов.
    • Зидан возглавил команду в марте 2019 года. До этого он тренировал команду с 2016 по 2018 год.

    Источник: Marca

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      Skull_Boy 3 минуты назад

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