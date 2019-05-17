Нападающий «Реала» Карим Бензенма рассказал об отношениях с главных тренером команды Зинедином Зиданом.

«У меня с ним особые отношения, очень крепкие. Меня трогает то, что он говорит обо мне. Все началось давным-давно, я познакомился с ним еще до того, как он стал тренером и работал со мной. Это больше чем дружба. Но это не отменяет того, что он может делать мне замечания. Он мне как старший брат, он мне сильно помогал», – сказал Зидан.