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    Руни: «Футболисты проигрывают, а потом постят что-то про одежду или лосьон после бритья. Игра изменилась»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о результатах команды в сезоне.

    «Всегда тяжело смотреть игры «МЮ». Когда пришел Уле, он проделал отличную работу. Вы видели, что игрокам дали больше свободы, что им нравилось это и что своей игрой они заработали право побеждать.

    Потом вдруг – я не знаю, связанно ли это с со слухами о трансферах или игроки стали играть хуже… не думаю, что причина в этом – по какой-то причине они не показали свой уровень в последних семи, восьми играх сезона. Это многого им стоило.

    Я думаю, игрокам нужно кого-то бояться. Им нужно бояться Уле-Гуннара Сульшера, им нужно бояться Майкла Кэррика. Им нужно уважать их, но также и бояться.

    Игра изменилась. Общество изменилось. Теперь есть соцсети. У вас в команде игроки, которые проигрывают, а потом постят в своих соцсетях что-то про новую одежду или лосьон после бритья, который они выпускают. Я считаю, что это примечательно.

    Когда болельщики спрашивают, почему игроки постят это, то они винят маркетологов.

    Возьми ответственность. Они работают на тебя. Маркетологи работают на тебя. У меня есть люди, которые делают то же самое, и они никогда не сделают ничего без моих распоряжений. Если вы занимаетесь этим, сидите на вершине этого бизнеса, то вы должны брать ответственность за это.

    Этим игрокам нравится находить кого-то, за кем можно спрятаться – в соцсетях или на поле. Они всегда делают это», – сказал Руни.

    Результаты «МЮ» в этом сезоне:

    • Шестое место в АПЛ.
    • 1/4 финала Лиги чемпионов (вылет от «Барселоны»).
    • 1/4 финала Кубка Англии (вылет от «Вулверхэмптона»).
    • 1/16 финала Кубка лиги (вылет от «Дерби Каунти»).

    Источник: Wayne Rooney Podcast

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5790

      Asbjorn 8 минут назад

      Очень Руни прав,да и на поле стали вести себя не как мужчины,хоть футбол и стал более быстрым и техничным,но,смотреть все эти кривляния футболистов,что им якобы ноги отрывают,а на самом деле от легкого тычка валятся-неприятно

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      Рейтинг: +74

      Игорь В 17 минут назад

      Все по делу сказал. Бизнес и соцсети на первом месте. Бизнес. А футбол это так-подпитка

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      Рейтинг: +7822

      DeStar 37 минут назад

      да.. мю опять просрал сезон по итогу. Жаль, такой клуб уже лет 5 вернуться не может на вершину, хотя и в апл 2ое места занимали. но все-равно.. клуб изменился(

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