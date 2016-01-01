Руни: «Футболисты проигрывают, а потом постят что-то про одежду или лосьон после бритья. Игра изменилась»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о результатах команды в сезоне.

«Всегда тяжело смотреть игры «МЮ». Когда пришел Уле, он проделал отличную работу. Вы видели, что игрокам дали больше свободы, что им нравилось это и что своей игрой они заработали право побеждать.

Потом вдруг – я не знаю, связанно ли это с со слухами о трансферах или игроки стали играть хуже… не думаю, что причина в этом – по какой-то причине они не показали свой уровень в последних семи, восьми играх сезона. Это многого им стоило.

Я думаю, игрокам нужно кого-то бояться. Им нужно бояться Уле-Гуннара Сульшера, им нужно бояться Майкла Кэррика. Им нужно уважать их, но также и бояться.

Игра изменилась. Общество изменилось. Теперь есть соцсети. У вас в команде игроки, которые проигрывают, а потом постят в своих соцсетях что-то про новую одежду или лосьон после бритья, который они выпускают. Я считаю, что это примечательно.

Когда болельщики спрашивают, почему игроки постят это, то они винят маркетологов.

Возьми ответственность. Они работают на тебя. Маркетологи работают на тебя. У меня есть люди, которые делают то же самое, и они никогда не сделают ничего без моих распоряжений. Если вы занимаетесь этим, сидите на вершине этого бизнеса, то вы должны брать ответственность за это.

Этим игрокам нравится находить кого-то, за кем можно спрятаться – в соцсетях или на поле. Они всегда делают это», – сказал Руни.

Результаты «МЮ» в этом сезоне: