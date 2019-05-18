Акинфеев, Фернандес и Чалов — в старте ЦСКА на матч с «Ахматом»

Дебилы у Ахмата это запасные, очки свои кривые протрите
18.05.2019 ПФК ЦСКА — Ахмат: стартовые составы
ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Васин, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Щенников, Марадишвили.
«Ахмат»: Городов, Плиев, Силва, Мохаммади, Семёнов, Мбенге, Иванов, Нижич, Швец, Уциев, Бериша.
Запасные: Шепляков, Родолфо, Анхель, Мусалов, Гащенков, Шиманьски, Кадыров, Балай, Роши, Садулаев, Митришев.
Встреча пройдёт на ВЭБ Арене. Начало в 16:30 по московскому времени.
ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Премьер-лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Васин, Дивеев, Фернандес, Ахметов, Обляков, Магнуссон, Сигурдссон, Чалов, Влашич,
Ахмат: Шепляков, Родолфо, Мусалов, Анхель, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.
- Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 мск.
- За ее событиями можно будет следить в онлайне «Бомбардира».