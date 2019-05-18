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    Акинфеев, Фернандес и Чалов — в старте ЦСКА на матч с «Ахматом»

    ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Премьер-лиги.

    ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Васин, Дивеев, Фернандес, Ахметов, Обляков, Магнуссон, Сигурдссон, Чалов, Влашич,

    Ахмат: Шепляков, Родолфо, Мусалов, Анхель, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.

    • Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 мск.
    • За ее событиями можно будет следить в онлайне «Бомбардира».

    Источник: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5664

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Дебилы у Ахмата это запасные, очки свои кривые протрите

      18.05.2019 ПФК ЦСКА — Ахмат: стартовые составы

      ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Васин, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
      Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Щенников, Марадишвили.

      «Ахмат»: Городов, Плиев, Силва, Мохаммади, Семёнов, Мбенге, Иванов, Нижич, Швец, Уциев, Бериша.
      Запасные: Шепляков, Родолфо, Анхель, Мусалов, Гащенков, Шиманьски, Кадыров, Балай, Роши, Садулаев, Митришев.

      Встреча пройдёт на ВЭБ Арене. Начало в 16:30 по московскому времени.

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      Рейтинг: +10934

      Alimpasha 8 минут назад

      Так посчитали что по любому проиграют,и дали шанс запасным.

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      Рейтинг: +5664

      Skull_Boy 10 минут назад

      Как то странно Ахмат не хочет в ЛЕ, так в принципе их и не пустят, так что все логично

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      Рейтинг: +1156

      x-x-x-x-x 19 минут назад

      Терек сливает. состав такой чтоб не напрягаться

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      Рейтинг: +1052

      Тазит 24 минуты назад

      А это точно Ахмат?

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      Рейтинг: +17361

      vick-north-west 47 минут назад

      0:0 ЧИТАЕТСЯ! Благодарить не надо.

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      Рейтинг: +110

      RealGirl61 49 минут назад

      поболею за Ахмат!

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