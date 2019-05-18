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    Бентанкур: «Мы в «Ювентусе» поражены тем, как тренируется Роналду»

    Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур поделился мнением об одноклубнике Криштиану Роналду.

    «Он невероятен. Мы в команде поражены тем, как он тренируется. Он никогда не любит проигрывать, благодаря чему стал тем, кем является. Он хочет побеждать и забивать.

    Когда мы выигрываем со счeтом 4:0, а ему не удалось забить, он злится. Это из-за его амбиций, его ментальности победителя, которая в итоге привела его к званию одного из двух лучших игроков мира.

    Он победитель и доказывает это в каждой игре», – цитирует Бентанкура Marca.

    Пятикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в туринский клуб в июле 2017 года за 117 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    18.05.2019 14:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 19 мая 2019, 19:58

      Место того смотреть как тренируется Роналду, берите с него пример, хватит пялиться, вы на поле тоже учитесь играть как он

      0
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      Рейтинг: +41

      Ареке 18 мая 2019, 19:33

      Родриго Бентанкур ишет в ювентусе Рубена Бентанкура.

      1
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      Рейтинг: +44

      vip.inzener 18 мая 2019, 19:08

      Завидует или что-то другое (хочет понравиться). Это мы и так знали. И да - ОПЕЧАТКА - Роналду перешел в Юве в 2018 г.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 18 мая 2019, 15:09

      епрст, кто такой рубен бентанкур? ах да, роналду перешел в 2018 году, горе редакторы и корректоры

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Dizayner 18 мая 2019, 23:13

      наплевательское отношение, за 8(!!!) часов так и не исправили, редактор нажрался походу на три дня вперед))))

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