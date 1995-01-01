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    Касильяс не подтвердил информацию о скором завершении карьеры

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс отреагировал на появившуюся информацию, согласно которой он в скором времени завершит профессиональную карьеру.

    «Когда-нибудь наступит день и я завершу карьеру. Но позвольте мне самому об этом объявить. Пока все спокойно. Вчера я был на осмотре у доктора. У меня все отлично. И это та хорошая новость, которой я хочу поделиться с вами», – написал футболист в твиттере.

    • 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке.
    • Контракт 37-летнего испанца с «Порту» рассчитан до 2020 года.

    Источник: твиттер Икера Касильяса

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