Касильяс не подтвердил информацию о скором завершении карьеры

Вратарь «Порту» Икер Касильяс отреагировал на появившуюся информацию, согласно которой он в скором времени завершит профессиональную карьеру.

«Когда-нибудь наступит день и я завершу карьеру. Но позвольте мне самому об этом объявить. Пока все спокойно. Вчера я был на осмотре у доктора. У меня все отлично. И это та хорошая новость, которой я хочу поделиться с вами», – написал футболист в твиттере.