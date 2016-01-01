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    Юрист Гризманна сегодня прибудет в Барселону

    Севан Кариан, юрист нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, в субботу прилетит в Барселону, сообщает RTL.

    По информации телеканала, юрист пробудет в каталонской столице три дня.

    Причины визита Кариана не разглашаются. Вероятно, он будет вести переговоры с «Барселоной» о летнем переходе французского форварда.

    С 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна снизится с 200 до 120 миллионов евро.

    Источник: RTL

    Французский телеканал, принадлежащий медиахолдингу RTL Group - мировому лидеру ТВ-контента

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