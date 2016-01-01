Юрист Гризманна сегодня прибудет в Барселону

Севан Кариан, юрист нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, в субботу прилетит в Барселону, сообщает RTL.

По информации телеканала, юрист пробудет в каталонской столице три дня.

Причины визита Кариана не разглашаются. Вероятно, он будет вести переговоры с «Барселоной» о летнем переходе французского форварда.

С 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна снизится с 200 до 120 миллионов евро.