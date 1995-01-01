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    Орлов: «Аршавин, в отличие от Дзюбы, не имел такой физической выносливости. Он был заранее обречен в АПЛ»

    Комментатор и ведущий Геннадий Орлов высказал мнение насчет возможного переезда нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в чемпионат Англии.

    По его словам, 30-летний российский форвард смог бы лучше проявить себя в АПЛ, чем когда-то экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.

    – С одной стороны, зачем куда-то уезжать в 30 лет? По идее, Дзюба мог уже успокоиться, но Артем другой человек. Ему, видимо, нужен новый вызов. Здесь можно привести в пример историю с Ракицким: он же решился на переезд в «Зенит» из «Шахтера» – новый вызов. И Ярослав не прогадал – у него открылось второе дыхание.

    Дзюба в «Арсенале» тоже доказал, что его рано списали со счетов, вернулся в сборную. Да еще как вернулся! Но это на уровне России. Ему хочется попробовать себя и на другом уровне. Артем недавно в интервью обмолвился про спартаковскую школу. Она ему многое дала. У него есть эта фундаментальная история развития себя как футболиста.

    – Известный английский футбольный эксперт Джон Брэдли недавно: «На всех российских игроках клеймо: в Европе знают, что они не добиваются успеха за пределами родной страны. Определенные надежды в Англии возлагали на Аршавина, но и он их не оправдал».

    – Тут можно где-то согласиться. Однако Аршавин, в отличие от Дзюбы, изначально не имел такого мощного торса, такой физической выносливости. Дзюба способен держать необходимый уровень. Андрей, как мне кажется, был заранее обречен в Англии. Он не мог пять матчей подряд держать высокий темп.

    – А Дзюба?

    – Артем, думаю, способен. Помню, еще Юрий Морозов кричал молодым Аршавину и Кержакову: «Не бегите вы назад! Берегите силы для атаки». Аршавин очень талантливый, понимал, что может обвести одного-двоих, сделать голевой пас или забить. И он в какой-то мере, может быть, не утруждал себя. Возможно, тогда Андрей еще и не знал формулы, по которой живет и играет Криштиану Роналду.

    – Какой формулы?

    – Талант плюс талантливое трудолюбие (улыбается). Аршавин еще не находился в такой системе координат. А вот Дзюба, на мой взгляд, это уже понял. Я желаю Артему успеха. Он боец, спортсмен. Доказывает, что не собирает деньги в кубышку, а хочет расти. Открытый, искренний парень. Жалко, что раньше некоторые тренеры этого не поняли... Наставники думали, что Артем какой-то не такой. А Дзюба – открытый! А самое главное – искренний.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • В этом сезоне форвард провел за сине-бело-голубых 36 матчей,забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.
    • Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии13
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      Рейтинг: -13

      vbn123 9 минут назад

      Какой же бред несет Орлов и персонаж по прозвищу Брэдли. )) У Аршавина был и есть фантастический ИНТЕЛЛЕКТ, во всех смыслах и проявлениях. А сила есть, ума не надо - это про Дзюбу. Андрей провел в Англии фантастические сезоны, играл по 50 матчей и радовал своей игрой всех поклонников красивой и умной игрой. Хватит пиарить бездарность Дзюбу, то Головина расхваливали, теперь за 31 -го Дзюбу взялись. На кой он нужен там и вообще в Европе, там таких посредственностей своих хватает.

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      Рейтинг: +5194

      mihail200606 22 минуты назад

      Ну да, физика не та конечно.. Но футбольного интеллекта побольше, чем у дзюбаноида все таки..но так сразу чтобы обречён.. Просто шава начал хандрить в какой то момент..
      У павлюченко вон и физика норм и получалось временами неплохо в Англии, но мозгов ни черта ..

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      Рейтинг: -13

      vbn123 > mihail200606 7 минут назад

      Просто Андрею было уже 31-32 года, а играть на фланге атаке в АПЛ- это архисложно в таком возрасте. И у Андрея интеллекта не "побольше", а он высок, а у дзюбаноида его отродясь не было.

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      Рейтинг: +5194

      mihail200606 > vbn123 1 минуту назад

      Согласен..

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      Рейтинг: +33

      S.K.V. 34 минуты назад

      Такое чувство , что Орлов бредит.

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      Рейтинг: -2

      vitaliypakhomov 53 минуты назад

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      Рейтинг: +6738

      alex1951 56 минут назад

      Орлов,сравнил х с пальцем.....
      У одного рост 240 см ,а у другого 140 см ,ну ,там плюс-минус 30-40 см ,неважно..
      Суть в другом ,у Шавы чутье на гол хоть какое то имелось,а у Дзю ,его физика ,ему часто помогала голы создавать?
      АПЛ - это вам не Зенит ,надо носиться,как савраска и создавать го. ситуации,а не стоять стояком ,как в хоккее на ,,пятачке,,

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      Рейтинг: -13

      vbn123 > alex1951 6 минут назад

      А Андрея феноменальное голевое чутье было, за это он и был так ценен и котировался в мировом футболе.

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      Рейтинг: +314

      Nayturs 1 час назад

      Андрей свое дело делал, статистика у него неплохая была, но конечно раньше надо было ехать

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      Рейтинг: -13

      vbn123 > Nayturs 3 минуты назад

      Статистика отличная была! Уехал бы, если бы Зенит отпустил. Хорошо что Шава хоть в 28 лет вырвался из "золотых оков". И то после того, как уже даже Матвиенко с Ивановым вмешались. Если они не отпустили Андрея в Барсу летом и скрывали все предложения по нему на протяжении многих лет, об этом говорил сам Сарсания , то как Андрей мог уехать раньше, вопрос риторический ...

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      Рейтинг: +524

      Борат 1 час назад

      о какой выносливости они все говорят?
      футболёр пробегает за матч порядка 12 км.
      это за 90 минут, с 15 минутным перерывом.

      за 90 минут любитель пробегает полумарафон.

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      Рейтинг: -13

      vbn123 > Борат 2 минуты назад

      Вы видимо никогда не занимались профессионально спортом, в частности футболом. в АПЛ высоченный темп и интенсивность игры запредельная.

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      Рейтинг: +4641

      prezent2017 1 час назад

      Не покупайся ты, Гена, на слова какого-то Брэдли. Фамилиё его само за себя говорит. Шава в одиночку Ливер вынес на его поле и вообще, тогда у Арса полный провал был, а он его тащил на себе.

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