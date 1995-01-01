Орлов: «Аршавин, в отличие от Дзюбы, не имел такой физической выносливости. Он был заранее обречен в АПЛ»

Комментатор и ведущий Геннадий Орлов высказал мнение насчет возможного переезда нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в чемпионат Англии.

По его словам, 30-летний российский форвард смог бы лучше проявить себя в АПЛ, чем когда-то экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.

– С одной стороны, зачем куда-то уезжать в 30 лет? По идее, Дзюба мог уже успокоиться, но Артем другой человек. Ему, видимо, нужен новый вызов. Здесь можно привести в пример историю с Ракицким: он же решился на переезд в «Зенит» из «Шахтера» – новый вызов. И Ярослав не прогадал – у него открылось второе дыхание.

Дзюба в «Арсенале» тоже доказал, что его рано списали со счетов, вернулся в сборную. Да еще как вернулся! Но это на уровне России. Ему хочется попробовать себя и на другом уровне. Артем недавно в интервью обмолвился про спартаковскую школу. Она ему многое дала. У него есть эта фундаментальная история развития себя как футболиста.

– Известный английский футбольный эксперт Джон Брэдли недавно: «На всех российских игроках клеймо: в Европе знают, что они не добиваются успеха за пределами родной страны. Определенные надежды в Англии возлагали на Аршавина, но и он их не оправдал».

– Тут можно где-то согласиться. Однако Аршавин, в отличие от Дзюбы, изначально не имел такого мощного торса, такой физической выносливости. Дзюба способен держать необходимый уровень. Андрей, как мне кажется, был заранее обречен в Англии. Он не мог пять матчей подряд держать высокий темп.

– А Дзюба?

– Артем, думаю, способен. Помню, еще Юрий Морозов кричал молодым Аршавину и Кержакову: «Не бегите вы назад! Берегите силы для атаки». Аршавин очень талантливый, понимал, что может обвести одного-двоих, сделать голевой пас или забить. И он в какой-то мере, может быть, не утруждал себя. Возможно, тогда Андрей еще и не знал формулы, по которой живет и играет Криштиану Роналду.

– Какой формулы?

– Талант плюс талантливое трудолюбие (улыбается). Аршавин еще не находился в такой системе координат. А вот Дзюба, на мой взгляд, это уже понял. Я желаю Артему успеха. Он боец, спортсмен. Доказывает, что не собирает деньги в кубышку, а хочет расти. Открытый, искренний парень. Жалко, что раньше некоторые тренеры этого не поняли... Наставники думали, что Артем какой-то не такой. А Дзюба – открытый! А самое главное – искренний.