Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка России

РФС определился с арбитрами на финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».

Игру обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его помощниками на линиях будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный арбитр – Виталий Мешков (Дмитров).

В состав видеопомощника (VAR) вошли москвич Сергей Карасев и Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Инспектором встречи назначен туляк Геннадий Куличенков.