Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка России

    РФС определился с арбитрами на финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».

    Игру обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его помощниками на линиях будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный арбитр – Виталий Мешков (Дмитров).

    В состав видеопомощника (VAR) вошли москвич Сергей Карасев и Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

    Инспектором встречи назначен туляк Геннадий Куличенков.

    • Матч «Локомотив» – «Урал» пройдет 22 мая на стадионе «Самара Арена» и начнется 18:30 по московскому времени.
    • Команды уже встречались в финале Кубка России в сезоне-2016/17. Тогда трофей выиграли железнодорожники, победив со счетом 2:0.

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70632
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru