Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка России

РФС определился с арбитрами на финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».
Игру обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его помощниками на линиях будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный арбитр – Виталий Мешков (Дмитров).
В состав видеопомощника (VAR) вошли москвич Сергей Карасев и Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.
Инспектором встречи назначен туляк Геннадий Куличенков.
- Матч «Локомотив» – «Урал» пройдет 22 мая на стадионе «Самара Арена» и начнется 18:30 по московскому времени.
- Команды уже встречались в финале Кубка России в сезоне-2016/17. Тогда трофей выиграли железнодорожники, победив со счетом 2:0.