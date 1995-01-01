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    Гончаренко: «Сильным ударом для ЦСКА стал матч с «Уфой». Победи мы тогда, возможно, не уступили бы «Оренбургу»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, с чем связана невыразительное выступление команды в весенней части сезона. Также специалист рассказал, из-за чего армейцы стали пропускать больше голов.

    – Весенние результаты стали неприятным сюрпризом еще и потому, что обычно в это время ЦСКА выступает очень мощно. Можно вспомнить, как армейцы под вашим руководством и прошлой весной, и позапрошлой набирали больше всех очков в Премьер-лиге.

    – Раньше у нас была совсем другая команда. Она через многое прошла, выиграла немало титулов. Этой зимой, как и в прежние годы, мы очень хорошо поработали на сборе в Испании, и я абсолютно уверен, что нынешние перепады вовсе не стали следствием подготовки. Скорее, здесь дело в том, что команда только учится правильно реагировать на ту или иную ситуацию. Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой». Вели 2:0, полностью контролировали игру, и вдруг – 2:2. Не упусти мы победу в том матче, возможно, не было бы и поражения от «Оренбурга».

    – С другой стороны, сразу же после «Уфы» армейцы обыграли «Спартак». Казалось, победа в дерби должна была стереть из памяти неудачную концовку предыдущего поединка.

    – Матчи ЦСКА со «Спартаком» всегда стоят особняком. Они совершенно непредсказуемы, настрой на них всегда запредельный, в каком бы состоянии ни находились соперники, и какие бы места они ни занимали.

    – Чем объяснить факт, что ЦСКА потерял немало очков в домашних матчах? Вы сами уже вспомнили встречи с «Уфой», «Оренбургом» и «Динамо», в которых получилось набрать лишь два очка из девяти возможных.

    – Мы ищем пути решения этой проблемы. Прежде всего, необходимо создавать больше моментов в позиционных атаках, и в то же время лучше останавливать встречные выпады соперников. Надеюсь, устраним эти недостатки в самое ближайшее время.

    – Еще один неприятный момент: стали больше пропускать. В первой части сезона армейская оборона была абсолютно лучшей в Премьер-лиге.

    – По-прежнему находимся в поиске оптимального сочетания в защите. Не стоит забывать, что Дивеев пришел к нам, что называется, на флажке, а Виктор Васин долго восстанавливался после серьезной травмы. Соглашусь, что осенью у нас была лучше отлажена командная игра в защитной линии. Сейчас наши игроки порой обороняются, скажем так, по одному, не страхуя друг друга. Не сомневаюсь, что и из этой ситуации мы найдем выход.

    – ЦСКА завершает сезон двумя домашними матчами. Ваши ожидания от поединков с «Ахматом» и «Крыльями Советов»?

    – Сделаем все возможное, чтобы в родных стенах выступить успешно. Наши болельщики заслуживают положительных эмоций, и мы постараемся доставить им удовольствие. В команде собраны амбициозные футболисты, горящие желанием уверенно завершить нынешний сезон.

    За два тура до конца чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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