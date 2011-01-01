«Манчестер Сити» претендует на Гризманна. «Барселона» может отказаться от покупки форварда

Сити классный вариант для Антуана - во-первых практически беспроигрышый вариант в плане трофеев внутри Англии так точно, во-вторых интересный конкурентный чемпионат и в третьих - есть реальный шанс стать лидером команды, в отличие от работы на дядю, мы сами знаем где...)
«Манчестер Сити» хочет приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
На 28-летнего футболиста также претендуют «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ». С 1 июля сумма отступных за француза снизится с 200 миллионов евро до 120.
При этом каталонцы не хотят участвовать в торгах за игрока и прекратят борьбу, если в ближайшее время форвард не заявит открыто о своем желании перейти к ним.
В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 47 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.