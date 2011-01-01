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    «Манчестер Сити» претендует на Гризманна. «Барселона» может отказаться от покупки форварда

    «Манчестер Сити» хочет приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    На 28-летнего футболиста также претендуют «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ». С 1 июля сумма отступных за француза снизится с 200 миллионов евро до 120.

    При этом каталонцы не хотят участвовать в торгах за игрока и прекратят борьбу, если в ближайшее время форвард не заявит открыто о своем желании перейти к ним.

    В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 47 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Diario Sport

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +696

      Maxi_7 11 минут назад

      Сити классный вариант для Антуана - во-первых практически беспроигрышый вариант в плане трофеев внутри Англии так точно, во-вторых интересный конкурентный чемпионат и в третьих - есть реальный шанс стать лидером команды, в отличие от работы на дядю, мы сами знаем где...)

      0
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      Рейтинг: +761

      Dizayner 1 час назад

      новая мыльная опера началась

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