«Порту» предложил Касильясу должность в структуре клуба по окончании карьеры

«Порту» гарантировал, что вратарь Икер Касильяс после окончания карьеры сможет продолжить работу в клубе.

1 мая 37-летний испанец перенес сердечный приступ на тренировке португальской команды. Икер перенес операцию и теперь носит специальный стент, расширяющий стенки сосудов.

Сейчас Касильяс восстанавливается после сердечного недуга, но по оценке врачей вратарь сможет вернуться к тренировкам не раньше, чем через полгода.

У испанца еще один год контракта с «Порту», но не исключено, что 37-летний Касильяс завершит карьеру.