«Порту» предложил Касильясу должность в структуре клуба по окончании карьеры

«Порту» гарантировал, что вратарь Икер Касильяс после окончания карьеры сможет продолжить работу в клубе.
1 мая 37-летний испанец перенес сердечный приступ на тренировке португальской команды. Икер перенес операцию и теперь носит специальный стент, расширяющий стенки сосудов.
Сейчас Касильяс восстанавливается после сердечного недуга, но по оценке врачей вратарь сможет вернуться к тренировкам не раньше, чем через полгода.
У испанца еще один год контракта с «Порту», но не исключено, что 37-летний Касильяс завершит карьеру.
- Окончательное решения вратарь еще не принял.
- Касильяс с 2015-го выступает в составе «Порту».
- Ранее Икер провел 725 матчей в составе «Реала».