Кикнадзе: «Семин останется в клубе даже при невыполнении задачи на сезон»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, на сколько клуб доволен работой главного тренера Юрия Семина.

«Повлияет ли выполнение задачи на сезон на будущее Семина? Вопрос в продолжении его работы с «Локомотивом» никогда и не стоял. Команда на ходу, играет в хороший привлекательный футбол. На трибунах много людей. Идем вперед, развиваемся, – заявил генеральный директор клуба.