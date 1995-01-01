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    Агент Мака: «В ближайшее время или продлим контракт с «Зенитом», или начнем работать над трансфером»

    Представитель полузащитника «Зенита» Роберта Мака Юрай Венглош рассказал, что полузащитник рассматривает вариант с уходом из петербургского клуба этим летом.

    Контракт хавбека рассчитан до 2020 года.

    «Я очень рад, что Роберт завоевал этот очень важный титул. Уровень российской лига растет, и Мак провел довольно приличную часть матчей, особенно учитывая, что в РПЛ ограничено количество иностранцев, которых «Зените» действительно предостаточно.

    Тренер Сергей Семак подтвердил мне, что доволен игроком, но ему приходилось проводить изменения в составе. Важно, что «Зенит» будет играть в Лиге Чемпионов. У Роберта есть еще один год по контракту, но в то же время ему нужно регулярно играть.

    Я поддерживаю связь со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, будем ли продлевать нынешнее соглашение или начнем работу по переходу [в другой клуб]. В течение двух-трех недель мы могли бы быть благоразумнее в этом отношении», – сказал Юрай Венглош.

    • Мак перешел в «Зенит» из ПАОКа в 2016 году.
    • В текущем сезоне 28-летний футболист провел за сине-бело-голубых 33 матча, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Sport.sk

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1211

      ухоженный крокодил 11 минут назад

      Спс Мак за все. Пока.
      Ты игрок типа Реббери, но ниже уровнем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 37 минут назад

      Начнй работать над трансфером. На место Мака придет Лука.

      0
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