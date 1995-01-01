Агент Мака: «В ближайшее время или продлим контракт с «Зенитом», или начнем работать над трансфером»

Представитель полузащитника «Зенита» Роберта Мака Юрай Венглош рассказал, что полузащитник рассматривает вариант с уходом из петербургского клуба этим летом.

Контракт хавбека рассчитан до 2020 года.

«Я очень рад, что Роберт завоевал этот очень важный титул. Уровень российской лига растет, и Мак провел довольно приличную часть матчей, особенно учитывая, что в РПЛ ограничено количество иностранцев, которых «Зените» действительно предостаточно.

Тренер Сергей Семак подтвердил мне, что доволен игроком, но ему приходилось проводить изменения в составе. Важно, что «Зенит» будет играть в Лиге Чемпионов. У Роберта есть еще один год по контракту, но в то же время ему нужно регулярно играть.

Я поддерживаю связь со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, будем ли продлевать нынешнее соглашение или начнем работу по переходу [в другой клуб]. В течение двух-трех недель мы могли бы быть благоразумнее в этом отношении», – сказал Юрай Венглош.