Кураньи: «Назначение Цорна – большая удача для «Спартака». Он отлично знает российский и мировой футбол»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что «Спартаку» повезло назначить на пост генерального директора Томаса Цорна.

По словам немецкого футболиста, его соотечественник хорошо знает футбол.

– В «Динамо» в свое время вы оказались при участии Томаса Цорна. Знаете, что он стал гендиректором «Спартака»?

– Вот это новость! Обязательно поздравлю его сразу после нашего интервью. Мы в очень хороших отношениях, считаю, что назначение Томаса – большая удача для «Спартака». Он отлично знает как российский, так и мировой футбол.

Действительно, в свое время Цорн сделал все для моего перехода в «Динамо», его роль была ключевой. Уже после того трансфера можно было сказать: Томас отлично разбирается в футболистах. Ха-ха!