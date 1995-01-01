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    Кураньи: «Назначение Цорна – большая удача для «Спартака». Он отлично знает российский и мировой футбол»

    Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что «Спартаку» повезло назначить на пост генерального директора Томаса Цорна.

    По словам немецкого футболиста, его соотечественник хорошо знает футбол.

    – В «Динамо» в свое время вы оказались при участии Томаса Цорна. Знаете, что он стал гендиректором «Спартака»?

    – Вот это новость! Обязательно поздравлю его сразу после нашего интервью. Мы в очень хороших отношениях, считаю, что назначение Томаса – большая удача для «Спартака». Он отлично знает как российский, так и мировой футбол.

    Действительно, в свое время Цорн сделал все для моего перехода в «Динамо», его роль была ключевой. Уже после того трансфера можно было сказать: Томас отлично разбирается в футболистах. Ха-ха!

    • «Спартак» объявил о назначении Цорна во вторник, 14 мая.
    • Новый гендиректор москвичей – немецкий футбольный посредник, юрист и матч-агент ФИФА. Имеет собственное агентство TZS.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 3 часа назад

      что русскому хорошо, то немцу смерть))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +687

      neim > piligrim1986 2 часа назад

      Да бог с ним, немцем, главное, чтобы Спартак не поперхнулся !

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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 > neim 1 час назад

      Спартак уже давно давится...

      0
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      Рейтинг: +15104

      VVM1964 3 часа назад

      Поживем - увидим .

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