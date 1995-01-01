У Кавани угнали Range Rover стоимостью 200 тысяч

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани стал жертвой автомобильных угонщиков, сообщает L’Equipe.

По информации источника, злоумышленники в районе Нейи-сюр-Сен завладели Range Rover Autobiography, принадлежащим футболисту. Стоимость машины составляет около 200 тысяч евро.

Полицейские смогли быстро отыскать автомобиль и вернуть его владельцу. Преступники были арестованы.

В текущем сезоне 32-летний Кавани сыграл 31 матч в составе «Монако», забил 22 гола и сделал восемь результативных передач.