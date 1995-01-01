У Кавани угнали Range Rover стоимостью 200 тысяч

мда) ну уж совсем прикалываются ребята ,что новости размещают. Или с помощью ошибок в тексте они "вытягивают" несколько коментов, где на их же ошибки указывают?) за коменты под новостями платят вам?)
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани стал жертвой автомобильных угонщиков, сообщает L’Equipe.
По информации источника, злоумышленники в районе Нейи-сюр-Сен завладели Range Rover Autobiography, принадлежащим футболисту. Стоимость машины составляет около 200 тысяч евро.
Полицейские смогли быстро отыскать автомобиль и вернуть его владельцу. Преступники были арестованы.
В текущем сезоне 32-летний Кавани сыграл 31 матч в составе «Монако», забил 22 гола и сделал восемь результативных передач.