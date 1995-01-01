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    У Кавани угнали Range Rover стоимостью 200 тысяч

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани стал жертвой автомобильных угонщиков, сообщает L’Equipe.

    По информации источника, злоумышленники в районе Нейи-сюр-Сен завладели Range Rover Autobiography, принадлежащим футболисту. Стоимость машины составляет около 200 тысяч евро.

    Полицейские смогли быстро отыскать автомобиль и вернуть его владельцу. Преступники были арестованы.

    В текущем сезоне 32-летний Кавани сыграл 31 матч в составе «Монако», забил 22 гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7806

      DeStar 47 минут назад

      мда) ну уж совсем прикалываются ребята ,что новости размещают. Или с помощью ошибок в тексте они "вытягивают" несколько коментов, где на их же ошибки указывают?) за коменты под новостями платят вам?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +332

      OBOLEV 3 часа назад

      Нечего страшного! Обновит авто )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      PFC CSKA MOSCOW 4 часа назад

      «Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани стал жертвой автомобильных угонщиков»
      «В текущем сезоне 32-летний Кавани сыграл 31 матч в составе «Монако»»
      Серьёзно?

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