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    Daily Mail: Игуаин покинет «Челси»

    «Челси» не намерен продлевать аренду нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, в лондонском клубе остались недовольны игрой аргентинца, поэтому готовы расстаться с ним, несмотря на трансферный запрет от ФИФА.

    • У «Челси» есть право продлить аренду Игуаина на год за 18 миллионов евро или выкупить его за 36 миллионов.
    • 31-летний форвард присоединился к синим в январе, в его активе пять голов в 18 матчах.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      лнкоф 4 часа назад

      Надо отдать должное ему, но он пошел на спад, и это естественно...

      0
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 4 часа назад

      Помню, как в английском акценте пари заключили сколько Гонсало забьёт. Речь шла даже о 10 голах))) 5 - это лучше, чем 4, а уж тем более, чем 0. Поэтому балластом он не был, но и наивно было от него ждать фейерии. Можно было бы его оставить, но 18 млн - это жутко жирно для аренды.

      0
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 5 часов назад

      Игуаин играл качественно. Создавал давление и раздавал пасы.... С головой у него всё в порядке. Голы придут.
      Хотите , НЕ ВЫРАЩИВАЯ, получить готового уникального голеадора - рекордсмена?
      ПОКУПАЙТЕ МБАППЕ, КЕЙНА ИЛИ, ХОТЯ БЫ , РОНАЛДУ...
      Челси - идиоты...
      Впрочем..незаработанное бабло ещё никого умнее несделало...

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