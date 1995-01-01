Daily Mail: Игуаин покинет «Челси»

Надо отдать должное ему, но он пошел на спад, и это естественно...
«Челси» не намерен продлевать аренду нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в лондонском клубе остались недовольны игрой аргентинца, поэтому готовы расстаться с ним, несмотря на трансферный запрет от ФИФА.
- У «Челси» есть право продлить аренду Игуаина на год за 18 миллионов евро или выкупить его за 36 миллионов.
- 31-летний форвард присоединился к синим в январе, в его активе пять голов в 18 матчах.