Daily Mail: Игуаин покинет «Челси»

«Челси» не намерен продлевать аренду нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в лондонском клубе остались недовольны игрой аргентинца, поэтому готовы расстаться с ним, несмотря на трансферный запрет от ФИФА.