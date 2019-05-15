Де Йонг: «Думаю, что буду пасовать только Месси»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился ожиданиями от работы в «Барселоне».

Каталонский клуб купил 22-летнего голландца за 75 миллионов евро.

В сделку также включены бонусы в размере 11 миллионов.

Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

«Я с нетерпением жду возможности посмотреть на Лионеля Месси на тренировке. Думаю, что буду пасовать только ему. Я не собираюсь меняться. Это не будет иметь значения, если я буду сосредоточен. Мне самому интересно, как я буду играть. С нетерпением жду возможности учиться у лучших», – сказал де Йонг.