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    Де Йонг: «Думаю, что буду пасовать только Месси»

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился ожиданиями от работы в «Барселоне».

    • Каталонский клуб купил 22-летнего голландца за 75 миллионов евро.
    • В сделку также включены бонусы в размере 11 миллионов.
    • Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

    «Я с нетерпением жду возможности посмотреть на Лионеля Месси на тренировке. Думаю, что буду пасовать только ему. Я не собираюсь меняться. Это не будет иметь значения, если я буду сосредоточен. Мне самому интересно, как я буду играть. С нетерпением жду возможности учиться у лучших», – сказал де Йонг.

    Источник: Marca

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +429

      Санёк 17 4 часа назад

      Ага у него писюн золотой,а кусареза зубы страшные

      0
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      Рейтинг: +1345

      SarJr 4 часа назад

      Пусть приведёт лигта ещё по акции " приведи друга на тренировку и получи респект")))

      0
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 4 часа назад

      молодой, зелёный)

      0
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      Рейтинг: +57

      underground_10 6 часов назад

      Не успел перейти, уже ерунду сморозил.

      Так могут и другие на него не пасовать.

      2
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 6 часов назад

      "...«Я с нетерпением жду возможности посмотреть на Лионеля Месси на тренировке. Думаю, что буду пасовать только ему...."
      УЖАС!
      Есть игра футбол...
      А есть игра "футбол с Месси"...Во второй пасовать надо только Месси...
      Причём, для участия во второй игре, почему-то отбирают лучших...которые умеют пасовать не только одному....
      В смысле - УМЕЛИ...ПОКА НА НАЧАЛИ ИГРАТЬ С МЕССИ)))

      1
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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > ivan-football-fan 3 часа назад

      идиота ты кусок. все несешь ахинею ! так что не нужно пасовать месси который завершает? или месси не нужно пасовать на тех кто не может завершить атаку ?

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > ivan-football-fan 3 часа назад

      или 12 голов забитых в этой лч это пшик? тогда не надо было ему пасовать так бы барселона не прошла бы и групповую стадию ! так при чем тут месси? скажи ка? или в реале роналду ничего не решал? так и не надо было реалу играть на роналду и не было бы этих лч ! не такли?

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      Рейтинг: +5176

      mihail200606 7 часов назад

      Пацан смешной такой..)

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