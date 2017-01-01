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    «Локомотив» выкупит Крыховяка у «ПСЖ»

    Польский полузащитник Гжегож Крыховяк останется в «Локомотиве».

    Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе подтвердил, что работа по выкупу 29-летнего футболиста у «ПСЖ» уже ведется.

    – С Крыховяком заключили полноценный контракт?

    – Идет оформление. Мы заключим контракт. Есть пункт в его нынешнем соглашении (о праве выкупа). Он давно уже, еще до Нового года сыграл необходимое количество матчей.

    – Взаимная заинтересованность есть?

    – Конечно, конечно. Посмотрите, как играет человек.

    • «Локомотив» арендовал Крыховяка прошлым летом на один год за 1,5 миллиона евро.
    • Сумма выкупа – 12,5 миллиона.
    • В активе хавбека два гола и четыре результативные передачи в 36 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +423

      balam 20 минут назад

      а за Федю скока платили?поляк этих денег точно стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +455

      VVadic 4 часа назад

      За такие деньги нужно брать!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Чё-то он в последнее время того, не очень.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 6 часов назад

      Ещё один транжира-12,5 млн!

      0
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      Рейтинг: +161

      Amalyy912 > Агасфер 6 часов назад

      ну трансфер Паредеса надо как то отбить

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