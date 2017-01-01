«Локомотив» выкупит Крыховяка у «ПСЖ»

а за Федю скока платили?поляк этих денег точно стоит
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк останется в «Локомотиве».
Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе подтвердил, что работа по выкупу 29-летнего футболиста у «ПСЖ» уже ведется.
– С Крыховяком заключили полноценный контракт?
– Идет оформление. Мы заключим контракт. Есть пункт в его нынешнем соглашении (о праве выкупа). Он давно уже, еще до Нового года сыграл необходимое количество матчей.
– Взаимная заинтересованность есть?
– Конечно, конечно. Посмотрите, как играет человек.
- «Локомотив» арендовал Крыховяка прошлым летом на один год за 1,5 миллиона евро.
- Сумма выкупа – 12,5 миллиона.
- В активе хавбека два гола и четыре результативные передачи в 36 матчах.