«Локомотив» выкупит Крыховяка у «ПСЖ»

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк останется в «Локомотиве».

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе подтвердил, что работа по выкупу 29-летнего футболиста у «ПСЖ» уже ведется.

– С Крыховяком заключили полноценный контракт?

– Идет оформление. Мы заключим контракт. Есть пункт в его нынешнем соглашении (о праве выкупа). Он давно уже, еще до Нового года сыграл необходимое количество матчей.

– Взаимная заинтересованность есть?

– Конечно, конечно. Посмотрите, как играет человек.