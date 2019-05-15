Вейналдум: «Будет грустно, если «Ливерпуль» завершит сезон без трофея»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум высказался о матче финала Лиги чемпионов. 1 июня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».

«Будет очень грустно, если мы завершим сезон без трофея. Я думаю, что мы заслужили его. Мы играли довольно стабильно в этом сезоне и хорошо его провели. Теперь перед нами задача получить трофей, чтобы завершить сезон.

Последние пару игр были матчами, в которых мы только могли победить и ждать, что будет у «Сити». Они также побеждали. Довольно справедливо, что они чемпионы.

Теперь у нас будет игра, которую мы можем контролировать. Так что мы должны довести ее до хорошего конца. Но это будет сложно», – сказал Вейналдум.