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    Вейналдум: «Будет грустно, если «Ливерпуль» завершит сезон без трофея»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум высказался о матче финала Лиги чемпионов. 1 июня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».

    «Будет очень грустно, если мы завершим сезон без трофея. Я думаю, что мы заслужили его. Мы играли довольно стабильно в этом сезоне и хорошо его провели. Теперь перед нами задача получить трофей, чтобы завершить сезон.

    Последние пару игр были матчами, в которых мы только могли победить и ждать, что будет у «Сити». Они также побеждали. Довольно справедливо, что они чемпионы.

    Теперь у нас будет игра, которую мы можем контролировать. Так что мы должны довести ее до хорошего конца. Но это будет сложно», – сказал Вейналдум.

    • Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
    • Игра пройдет 1 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В АПЛ «Ливерпуль» занял второе место, на одно очко отстав от «Манчестер Сити».

    Источник: Sky Sports

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    15.05.2019 19:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 20 часов назад

      ну после барсы проиграть тоттенхэму будет не грустно, а убого

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