Marca: Семеду может уйти из «Барселоны». К защитнику есть интерес из Англии и Италии

Если уж продавать, то за 40-45. Сейчас за любое полено просят полтиник. А так, согласен, что Семеду нужно оставлять и делать игроком стартового состава. Сколько можно его "подпускать к основе".
Правый защитник «Барселоны» Нельсон Семеду рассматривает вариант с уходом из каталонского клуба этим летом.
В текущем сезоне 25-летний футболист провел на поле 42% времени в матчах сине-гранатовых. Он хочет играть больше и уверен, что в других командах будет постоянным игроком стартового состава.
Португалец имеет предложения из АПЛ и Серии А. Есть клубы, готовые заплатить за него 35 миллионов евро.
- Семеду перешел в «Барселону» из «Бенфики» в 2017 году почти за 36 миллионов евро.
- В текущем сезоне защитник принял участие в 44 встречах каталонцев, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.