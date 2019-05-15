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    Marca: Семеду может уйти из «Барселоны». К защитнику есть интерес из Англии и Италии

    Правый защитник «Барселоны» Нельсон Семеду рассматривает вариант с уходом из каталонского клуба этим летом.

    В текущем сезоне 25-летний футболист провел на поле 42% времени в матчах сине-гранатовых. Он хочет играть больше и уверен, что в других командах будет постоянным игроком стартового состава.

    Португалец имеет предложения из АПЛ и Серии А. Есть клубы, готовые заплатить за него 35 миллионов евро.

    • Семеду перешел в «Барселону» из «Бенфики» в 2017 году почти за 36 миллионов евро.
    • В текущем сезоне защитник принял участие в 44 встречах каталонцев, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Marca

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    15.05.2019 12:40
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 21 час назад

      Если уж продавать, то за 40-45. Сейчас за любое полено просят полтиник. А так, согласен, что Семеду нужно оставлять и делать игроком стартового состава. Сколько можно его "подпускать к основе".

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      Рейтинг: +1345

      SarJr 23 часа назад

      Потому что вальверде какого то хрена нравится больше деревянный роберто. Семедо первый в ком видна достойная замена дани алвесу. И скорость есть, и дриблинг и пасы даёт норм. И ещё, кого на правый флаг хочет барса? И нахера покупать таланта чтоб давать играть своему бесполезному бревну роберто, который и так был?! Рили этого не понимаю. А семедо терять нельзя ни в коем случае

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > SarJr 23 часа назад

      да он вообще быстр и норм !! вальверде ишака кусок.

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      Рейтинг: +1345

      SarJr > dinar7777dinar 23 часа назад

      Ну не ишака, и не кусок, но с предпочтениями роберто очень сильно ошибается

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > SarJr 22 часа назад

      При Вальверде многие деградируют - дембеле был хорош в Боруссии д , коут , Роберто был хорош .

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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 > dinar7777dinar 21 час назад

      не согласен. Дембеле и Коут - лично я был против этих трансферов, сразу говорил, что нас на бабло разводят как лохов. Ну не я же руковожу трансферной политикой клуба, им там должно быть виднее в Каталонии. Оказывается, что нет, не виднее. Коутиньо не имеет того самого "ДНК Барселоны", не тот игрок, ну а дембель - второй Балотелли.
      Роберто отрезками показывал и показывает неплохой футбол, но выше головы не прыгнешь. То, что было при Энрике - это его потолок, нечего ждать роста, ибо некуда. Он не тянет на игрока основы.
      При чём тут Вальверде? Он не руководит трансферами, и как бы намекал, что он работает с тем, что ему дают. Он и Малкома в команде не видел. А его купили. А вот Видаль или Паулиньо - были его идеями, и они сработали, потому что были продуманными, кто бы что с горяча не говорил. Жаль, что Пау не задержался, был бы сейчас ко двору.

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > Cules2013 19 часов назад

      не думаю ! помоему коутиньо вальверде использует не на той позиции ! и вообще его схема в важных матчах 4:4:2 жутко бесит ! может и вальверде и хороший тренер но он не уровень барсы. может если третий нап придет тот же гризманн то он станет посмелее ! жутко было наблюдать за эти 2 года 2 КАТАСТРОФЫ ! ты так не думаешь? PS: ДА ПАУЛИНЬО МНЕ ВООБЩЕ ТРАНСФЕР ПОНРАВИЛСЯ ! хотя многие как и я не понимали это сначала.

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      Рейтинг: +1345

      SarJr > dinar7777dinar 17 часов назад

      многие просто деградируют, в этом проблема. коутиньо не из-за схем и тактики вальверде не заиграл. о каких схемах и тактике может вообще идти речь, если он не может просто даже 1 в 1 обыграть и когда к нему приходит мяч не знает что с ним делать кроме как отдать назад? к коутиньо вальверде вообще не причем. про дембеле, думалось что это он только в боруссии так себя ведет, а оказалось он вообще везде такой ленивый засранец. роберто кроме как в том матче с псж (6:1) нигде и никогда не был хорош, бревно бревном имхо ( я всегда боялся и боюсь когда к нему приходит мяч). в схему 4:4:2 вальверде играл чисто из-за отсутствия третьего напа: коут не играет, дембель с травмами и без дисциплины, малком зеленый слишком для основы, а больше никого и нет. и да, все эти 2 катастрофы случились не из-за вальверде, его вины в них нет

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar 15 мая, 14:21

      зачем? пинайте лучше вальверде.

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