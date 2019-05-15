Marca: Семеду может уйти из «Барселоны». К защитнику есть интерес из Англии и Италии

Правый защитник «Барселоны» Нельсон Семеду рассматривает вариант с уходом из каталонского клуба этим летом.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел на поле 42% времени в матчах сине-гранатовых. Он хочет играть больше и уверен, что в других командах будет постоянным игроком стартового состава.

Португалец имеет предложения из АПЛ и Серии А. Есть клубы, готовые заплатить за него 35 миллионов евро.