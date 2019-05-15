Моуринью – о причинах увольнения из «МЮ»: «Игроки, организация, амбиции»

больше похоже на ментальные боли о том что никуда не зовут...а первым быть охота....да да и мы все ждем нового провала, хотя я бы посоветовал вернутся в Порту и начат все заново всем доказывать,раз уж ты Намба Одын
Бывший главный «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что привело к его увольнению из английского клуба.
«Было ли мое увольнение связано с не очень хорошими отношениями с Погба? Нет, нет. Проблемы есть – это игроки, организация, амбиции. Скажу только, что не могу ответить «да», когда вы спрашиваете, был ли Поль единственным ответственным за это.
По поводу «Юнайтед» я хочу сказать только две вещи. Первая из них – это время, о котором говорили. Вторая проблема состоит в том, что проблемы все еще существуют.
Победа «МЮ» над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов? Я не хочу это объяснять. Я думаю, что знаю причины, но я не собираюсь обнародовать свой анализ. Не хочу говорить о «Юнайтед».
Для «МЮ» эта победа была немного вне контекста, даже несмотря на то, что мы выиграли в Турине [у «Ювентуса» со счетом 1:0] на групповом этапе. Думаю, что причины поражения «ПСЖ» были тактическими и ментальными», – сказал Моуринью.
- Португалец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с лета 2016-го по декабрь 2018 года.
- Под его руководством команда выиграла Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.