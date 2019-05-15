Моуринью – о причинах увольнения из «МЮ»: «Игроки, организация, амбиции»

Бывший главный «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что привело к его увольнению из английского клуба.

«Было ли мое увольнение связано с не очень хорошими отношениями с Погба? Нет, нет. Проблемы есть – это игроки, организация, амбиции. Скажу только, что не могу ответить «да», когда вы спрашиваете, был ли Поль единственным ответственным за это.

По поводу «Юнайтед» я хочу сказать только две вещи. Первая из них – это время, о котором говорили. Вторая проблема состоит в том, что проблемы все еще существуют.

Победа «МЮ» над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов? Я не хочу это объяснять. Я думаю, что знаю причины, но я не собираюсь обнародовать свой анализ. Не хочу говорить о «Юнайтед».

Для «МЮ» эта победа была немного вне контекста, даже несмотря на то, что мы выиграли в Турине [у «Ювентуса» со счетом 1:0] на групповом этапе. Думаю, что причины поражения «ПСЖ» были тактическими и ментальными», – сказал Моуринью.