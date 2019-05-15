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    Моуринью – о причинах увольнения из «МЮ»: «Игроки, организация, амбиции»

    Бывший главный «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что привело к его увольнению из английского клуба.

    «Было ли мое увольнение связано с не очень хорошими отношениями с Погба? Нет, нет. Проблемы есть – это игроки, организация, амбиции. Скажу только, что не могу ответить «да», когда вы спрашиваете, был ли Поль единственным ответственным за это.

    По поводу «Юнайтед» я хочу сказать только две вещи. Первая из них – это время, о котором говорили. Вторая проблема состоит в том, что проблемы все еще существуют.

    Победа «МЮ» над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов? Я не хочу это объяснять. Я думаю, что знаю причины, но я не собираюсь обнародовать свой анализ. Не хочу говорить о «Юнайтед».

    Для «МЮ» эта победа была немного вне контекста, даже несмотря на то, что мы выиграли в Турине [у «Ювентуса» со счетом 1:0] на групповом этапе. Думаю, что причины поражения «ПСЖ» были тактическими и ментальными», – сказал Моуринью.

    • Португалец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с лета 2016-го по декабрь 2018 года.
    • Под его руководством команда выиграла Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

    Источник: L’Equipe

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    15.05.2019 12:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +663

      Benifacto 13 часов назад

      больше похоже на ментальные боли о том что никуда не зовут...а первым быть охота....да да и мы все ждем нового провала, хотя я бы посоветовал вернутся в Порту и начат все заново всем доказывать,раз уж ты Намба Одын

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      Рейтинг: +5176

      mihail200606 15 мая, 12:35

      Блаблабла... Не справился ты в этот раз, так и скажи.. Бывает у всех...состав то у тебя не самый плохой то был

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      Рейтинг: +19

      slayleks74 > mihail200606 15 мая, 13:00

      На бумаге состав не плохой , а на деле ни защиты , ни полузащиты , ни нападения . Да ещё Де Хея , при Сульшере чудить начал .

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      Рейтинг: +663

      Benifacto > slayleks74 12 часов назад

      не совсем все вяжется, на трансферы было потрачено прилично, многие он сам утверждал и настаивал,или Линделефа не он подписал в защиту?
      И че не так с составом...могу ток по линии защиты сказать что да самая слабая линия....
      А вот Сульшер откуда тут ?
      Взять глубже? хорошо с Реалом у него как было?Тож ни защиты ни кого????
      А тренер ваобще по вашему для чего? для состава?или чтобы сделать из состава команду???
      Дело именно в его ментальности, слишком нос высоко поднял...а нюх потерял!

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