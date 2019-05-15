Полузащитник «Ростова» Норманн: «Кубок России – наш последний шанс зацепиться за еврокубки»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/2 финала Кубка России против «Локомотива».

«Для нас это последняя возможность попасть в еврокубки. Мы очень мотивированы и ждем полуфинального матча. «Локомотив» – сильная команда. Их футболисты очень быстрые и атлетичные. Мы же хороши в обороне. Нужно грамотно подготовиться к этой встрече с точки зрения тактики», – заявил полузащитник.

Матч «Ростов» – «Локомотив» пройдет 15 мая на стадионе «Ростов-Арена» в 19:30 по московскому времени.