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    Полузащитник «Ростова» Норманн: «Кубок России – наш последний шанс зацепиться за еврокубки»

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/2 финала Кубка России против «Локомотива».

    «Для нас это последняя возможность попасть в еврокубки. Мы очень мотивированы и ждем полуфинального матча. «Локомотив» – сильная команда. Их футболисты очень быстрые и атлетичные. Мы же хороши в обороне. Нужно грамотно подготовиться к этой встрече с точки зрения тактики», – заявил полузащитник.

    Матч «Ростов» – «Локомотив» пройдет 15 мая на стадионе «Ростов-Арена» в 19:30 по московскому времени.

    • В чемпионате России за два тура до конца «Ростов» занимает 8-е место с 38 очками.
    • «Локомотив» на втором месте с 52 очками.
    • Первая встреча в Москве завершилась вничью – 2:2.

    Источник: «Известия»

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    15.05.2019 07:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 15 мая, 16:11

      если не получится то хоть поломайте их там чтобы урал выиграл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2674

      vgarakh 15 мая, 11:16

      Нужно использовать этот шанс. Удачи Вам!!!

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