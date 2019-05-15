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    «ПСЖ» готов перехватить Гризманна у «Барселоны»

    «ПСЖ» готов побороться с «Барселоной» за форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Накануне француз объявил об уходе из мадридского клуба, несмотря на действующий еще четыре года контракт. По наиболее распространенной информации, главный претендент на нападающего сборной Франции – «Барселона», но «ПСЖ» готов дать больше, чем предложат каталонцы.

    • Сейчас сумма отступных за Антуана составляет 200 миллионов евро. С 1 июля сумма уменьшится до 120 миллионов евро.
    • Кроме того, 24 миллиона евро «Атлетико» выплатит «Реалу Сосьедад» из-за условий контракта.
    • В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 ассистов.

    Источник: Le Parisien

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    15.05.2019 07:25
    Комментарии25
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 23 часа назад

      Пусть перехватывает ,если сумеет.

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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 15 мая, 13:33

      Как говорится, когда выбора нет - то проще принимать решения))))
      На самом деле, уверен, что Гризману надо выбрать что-то для решения двух задач одновременно:
      1. Клуб с большими амбициями и шансами на международные титулы, чем Атлетико
      2. Клуб, где он ОСТАНЕТСЯ ЛИЧНО ЗАМЕТНОЙ ЗВЕЗДОЙ, а не будет "приставкой" в готовых схемах...
      Полагаю, ответ ОЧЕВИДЕН: ПСЖ!

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      Рейтинг: +3943

      серега кашин 15 мая, 13:14

      зачем ему беспоновый псж нужен

      2
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > серега кашин 15 мая, 13:29

      ...а Барса, где все "под Месси", понтовая, что ли?))++

      0
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      Рейтинг: -2

      faze45 15 мая, 12:09

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      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1345

      SarJr 15 мая, 11:53

      он то и уходит чисто изза интереса и давления со стороны барсы. поэтому вряд ли согласится на другой клуб

      3
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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 15 мая, 10:18

      переход в псж=конец карьере

      5
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan > piligrim1986 15 мая, 13:30

      Думаю - наоборот: переход "под Месси" точно конец... А в ПСЖ ещё можно И ЛИЧНОЙ СЛАВУШКИ хапнуть)))++

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      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 > ivan-football-fan 15 мая, 13:58

      да чет неймар и ко не особо-то нахватались))))

      0
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      Рейтинг: +496

      levon_man 15 мая, 10:05

      Думаю Барса. Гризманн не парижанин а во Франции очень многие не любят ПСЖ. Да и была в прошлом году договоренность с Барсой. Не пошел из-за того, что его уговорил Годин. Теперь и он уходит Значит и Гризман уйдет и скорее всего в Барсу.

      0
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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball 15 мая, 10:01

      ПСЖ только с заделом на ЛЧ, а вот Анжеры, Нимы, Каны, Страсбуры, Генгамы, Дижоны и т. д. обыгрывать это уже не комильфо.

      0
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      Рейтинг: +612

      Жёлто-синий 15 мая, 09:37

      Финансовый феерплей на них

      1
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      Рейтинг: +1083

      Fin035 15 мая, 08:51

      В Барсу однозначно не пойдет! А вот закончить карьеру у себя на родине думаю для Гризманна лучший вариант. 90% скорее всего уйдет в ПСЖ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > Fin035 15 мая, 09:07

      В 28 заканчивать карьеру?
      Ты лечится не пробовал?

      1
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      ...
      Рейтинг: +82

      Mister_Tomsk > ухоженный крокодил 15 мая, 09:25

      5-ний контракт с псж) бабла рубанет) и на пенсию в 33)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > Mister_Tomsk 15 мая, 09:37

      И что он получит?
      Победит в чемпионате Франции? Предел мечтаний. ЛЧ все равно не возьмут.

      0
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      Рейтинг: +1083

      Fin035 > ухоженный крокодил 16 часов назад

      Ну во первых, хамить только не надо, вроде никакого повода я для этого не давал! А во вторых, я могу потрудиться объяснить специально для вас, что конкретно я имел ввиду. А имел я ввиду, что если Гризманн перейдет в ПСЖ, значит он подпишет контракт скорей всего лет на 5. Исходя из этого через 5 лет ему уже будет 33, а это означает, если вы конечно в курсе, что в таком возрасте карьера футболиста подходит к завершению и некоторые игроки по разным обстоятельствам, вешают бутсы на гвоздь, а кто то играет и дальше, если позволяет здоровье. А так как Родина у него Франция, то мое мнение, что было бы не плохо закончить карьеру там. Вот и все, как то так! Надеюсь уважаемый,,ухоженный крокодил,, что я свою мысль донес до вас доходчиво. С уважением ,,Fin35,,!

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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > Fin035 6 часов назад

      Извентиляюсь, погорячился.
      Все ровно, не пойдет в ПСЖ, это маловероятно.

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      Рейтинг: +332

      OBOLEV > Fin035 4 часа назад

      Учитывая что он уже столько лет в испании живет. Не уверен что он хочет что то менять ) считаю что в барсу на 80% бавария 20% Других вариантов не вижу...

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      Fin035 > ухоженный крокодил 1 час назад

      Как знать...!)

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      Рейтинг: +1083

      Fin035 > OBOLEV 59 минут назад

      Даже Роналду ушел, а вы говорите..., тем более он француз! Да в принципе какая разница куда он уйдет, в любом случае будет интрига, а это всегда интересно!)

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