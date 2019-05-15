«ПСЖ» готов перехватить Гризманна у «Барселоны»

Пусть перехватывает ,если сумеет.
«ПСЖ» готов побороться с «Барселоной» за форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Накануне француз объявил об уходе из мадридского клуба, несмотря на действующий еще четыре года контракт. По наиболее распространенной информации, главный претендент на нападающего сборной Франции – «Барселона», но «ПСЖ» готов дать больше, чем предложат каталонцы.
- Сейчас сумма отступных за Антуана составляет 200 миллионов евро. С 1 июля сумма уменьшится до 120 миллионов евро.
- Кроме того, 24 миллиона евро «Атлетико» выплатит «Реалу Сосьедад» из-за условий контракта.
- В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 ассистов.