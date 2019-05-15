«ПСЖ» готов перехватить Гризманна у «Барселоны»

«ПСЖ» готов побороться с «Барселоной» за форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Накануне француз объявил об уходе из мадридского клуба, несмотря на действующий еще четыре года контракт. По наиболее распространенной информации, главный претендент на нападающего сборной Франции – «Барселона», но «ПСЖ» готов дать больше, чем предложат каталонцы.