«Манчестер Сити» – о публикации NY Times: «Кто-то пытается нанести ущерб репутации клуба»

«Манчестер Сити» выступил с заявлением относительно публикации в New York Times.

Ранее американское издание сообщило, что УЕФА может отстранить английский клуб от участия в Лиге чемпионов на сезон из-за предоставления недостоверных документов о финансовой отчетности.

«ФК «Манчестер Сити» добросовестно сотрудничает с расследованием, проводимым CFCB IC [Следственная палата органа финансового контроля клубов УЕФА]. При этом клуб полагается как на независимость CFCB IC, так и на приверженность процессуальным действиям. И на обещание УЕФА от 7 марта, в котором сказано, что они «не будут давать дальнейших комментариев по этому вопросу, пока продолжается расследование».

Поэтому сообщение New York Times со ссылкой на «людей, знакомых с делом» вызывает крайнюю обеспокоенность. Это означает, что либо добросовестность «Манчестер Сити» в отношении CFCB IC безосновательна, либо процесс расследования искажается лицами, намеревающимися нанести ущерб репутации клуба и его коммерческим интересам. Или оба варианта.

Опубликованные отчеты «Манчестер Сити» исчерпывающие и являются предметом юридической и нормативной базы. Обвинения в финансовых нарушениях являются полностью ложными, и всестороннее доказательство этого факта было предоставлено CFCB IC», – говорится в заявлении английского клуба.