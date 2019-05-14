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    «Манчестер Сити» – о публикации NY Times: «Кто-то пытается нанести ущерб репутации клуба»

    «Манчестер Сити» выступил с заявлением относительно публикации в New York Times.

    Ранее американское издание сообщило, что УЕФА может отстранить английский клуб от участия в Лиге чемпионов на сезон из-за предоставления недостоверных документов о финансовой отчетности.

    «ФК «Манчестер Сити» добросовестно сотрудничает с расследованием, проводимым CFCB IC [Следственная палата органа финансового контроля клубов УЕФА]. При этом клуб полагается как на независимость CFCB IC, так и на приверженность процессуальным действиям. И на обещание УЕФА от 7 марта, в котором сказано, что они «не будут давать дальнейших комментариев по этому вопросу, пока продолжается расследование».

    Поэтому сообщение New York Times со ссылкой на «людей, знакомых с делом» вызывает крайнюю обеспокоенность. Это означает, что либо добросовестность «Манчестер Сити» в отношении CFCB IC безосновательна, либо процесс расследования искажается лицами, намеревающимися нанести ущерб репутации клуба и его коммерческим интересам. Или оба варианта.

    Опубликованные отчеты «Манчестер Сити» исчерпывающие и являются предметом юридической и нормативной базы. Обвинения в финансовых нарушениях являются полностью ложными, и всестороннее доказательство этого факта было предоставлено CFCB IC», – говорится в заявлении английского клуба.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    14.05.2019 18:56
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