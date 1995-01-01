Витсель поздравил «Зенит» с чемпионством

Спасибо , Ахель !
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель опубликовал поздравление петербуржцам с завоеванием золотых медалей РПЛ.
«Поздравляю, «Зенит», – написал бельгиец в твиттере.
- Футболист выступал за сине-бело-голубых с сентября 2012-го по конец 2016 года, выиграв РПЛ, Кубок России и дважды Суперкубок России.
- В настоящее время Витсель является игроком дортмундской «Боруссии».
- «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в истории.
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— Axel Witsel (@axelwitsel28) 13 мая 2019 г.