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    Витсель поздравил «Зенит» с чемпионством

    Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель опубликовал поздравление петербуржцам с завоеванием золотых медалей РПЛ.

    «Поздравляю, «Зенит», – написал бельгиец в твиттере.

    • Футболист выступал за сине-бело-голубых с сентября 2012-го по конец 2016 года, выиграв РПЛ, Кубок России и дважды Суперкубок России.
    • В настоящее время Витсель является игроком дортмундской «Боруссии».
    • «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в истории.

    Источник: Твиттер Акселя Витселя

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3193

      Zubo 10 минут назад

      Спасибо , Ахель !

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      Рейтинг: +1174

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Витцель рудит.
      Помню его голы ножницы, топ игрок. Таких в Зенит надо.
      И двух крайних подузащитников типа Халка.

      0
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      Рейтинг: +490

      Борат 1 час назад

      Надеюсь в конце недели уже Зенит тебя поздравит с салатницей!

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