Шнуров – о Кокорине и Мамаеве: «Полтора года за драку многовато. Но такое решение принято неспроста»

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался на тему заключения под стражу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«По моим личным ощущениям, полтора года за драку, наверное, многовато. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил», – заявил музыкант на клубном канале «Зенита» Z+.

Напомним, Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к году и шести месяцам и к году и пяти месяцам тюремного заключения в колонии общего режима.

Кокорин осужден на полтора года, Мамаев – на год и пять месяцев