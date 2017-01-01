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    Шнуров – о Кокорине и Мамаеве: «Полтора года за драку, многовато. Но такое решение принято неспроста»

    Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался на тему заключения под стражу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «По моим личным ощущениям, полтора года за драку, наверное, многовато. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил», – заявил музыкант на клубном канале «Зенита» Z+.

    Напомним, Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к году и шести месяцам и к году и пяти месяцам тюремного заключения в колонии общего режима.

    Кокорин осужден на полтора года, Мамаев – на год и пять месяцев

    Источник: Официальный YouTube-канал «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +496

      Борат 16 минут назад

      очередной произвол путинской россии:
      погуглите, прочитайте статью:

      Предпринимателя Валерия Пшеничного пытали, изнасиловали, а потом убили в камере питерского СИЗО.

      у этой страны нет будущего!

      0
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      Рейтинг: -593

      massaboss 42 минуты назад

      Ответ просто классика. Смотри кому это выгодно?
      Тем кто бьется за деньги от УЕФА за ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +4581

      prezent2017 57 минут назад

      Заказуха очевидна. Сталинский принцип: строго наказывай за малое, тогда большого не будет. А придумал его китайский легист Шэн-ян, когда конфуцианцев в сортирах топили. А с Китаем у нас сейчас дружба.

      0
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      Рейтинг: +315

      Vratarь 58 минут назад

      Мудро, всем бы так - не тратить время и силы на это.

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