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    Боккетти: «В Неаполе приходилось драться»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своей жизни в России, детских воспоминаниях о Неаполе и необходимости уметь за себя постоять.

    – В августе будет уже девять лет вашему переезду в Россию. Вы никогда не жалели о своем переезде сюда?

    – Никогда! Я здесь счастлив, у меня появилась здесь семья, есть двое детей. Кстати, сегодня пять лет нашему браку с моей супругой.

    – Итальянцы часто говорят, что в России им не хватает традиционной итальянской кухни.

    – Нет, у меня такой проблемы нет. Я уже привык. Я люблю все кухни, русская она или итальянская. Конечно, некоторые блюда есть только в Италии. Но для меня это не проблема. Моя жена дома может без проблем приготовить мне любые блюда.

    – До Москвы вы несколько лет прожили в Казани. Как для вас запомнился город?

    – Время в «Рубине» я всегда вспоминаю с теплотой. Мы выиграли Кубок и Суперкубок России. У меня осталось много друзей. С Курбаном Бердыевым у нас были очень хорошие и теплые отношения. Мне очень нравилось, что он помогал мне во многом в первые годы после моего отъезда из Италии. Он всегда был рядом и следил, чтобы мне было комфортно в клубе. Он был очень добр со мной. Я ему очень благодарен.

    Я всегда буду помнить Казань как позитивный шаг в моей жизни. Кстати, татарская кухня тоже очень вкусная. Правда, я не помню, как называются традиционные блюда. Но я все пробовал, мне очень понравилось.

    – Вы сами родом из Неаполя. Город славиться своими криминальными районами. Лично у вас были какие-то проблемы на улицах?

    – Да, конечно. В Неаполе этого не избежать. Правда, я был тогда маленьким, сейчас все вспоминаю смутно. Но заварушки случались, не без этого.

    – А в России?

    – Нет, слава богу. Даже драться никогда не приходилось.

    • Боккетти выступал за «Рубин» с 2010 по 2012-й.
    • Последние семь лет защитник играет за «Спартак».

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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