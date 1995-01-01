Боккетти: «В Неаполе приходилось драться»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своей жизни в России, детских воспоминаниях о Неаполе и необходимости уметь за себя постоять.

– В августе будет уже девять лет вашему переезду в Россию. Вы никогда не жалели о своем переезде сюда?

– Никогда! Я здесь счастлив, у меня появилась здесь семья, есть двое детей. Кстати, сегодня пять лет нашему браку с моей супругой.

– Итальянцы часто говорят, что в России им не хватает традиционной итальянской кухни.

– Нет, у меня такой проблемы нет. Я уже привык. Я люблю все кухни, русская она или итальянская. Конечно, некоторые блюда есть только в Италии. Но для меня это не проблема. Моя жена дома может без проблем приготовить мне любые блюда.

– До Москвы вы несколько лет прожили в Казани. Как для вас запомнился город?

– Время в «Рубине» я всегда вспоминаю с теплотой. Мы выиграли Кубок и Суперкубок России. У меня осталось много друзей. С Курбаном Бердыевым у нас были очень хорошие и теплые отношения. Мне очень нравилось, что он помогал мне во многом в первые годы после моего отъезда из Италии. Он всегда был рядом и следил, чтобы мне было комфортно в клубе. Он был очень добр со мной. Я ему очень благодарен.

Я всегда буду помнить Казань как позитивный шаг в моей жизни. Кстати, татарская кухня тоже очень вкусная. Правда, я не помню, как называются традиционные блюда. Но я все пробовал, мне очень понравилось.

– Вы сами родом из Неаполя. Город славиться своими криминальными районами. Лично у вас были какие-то проблемы на улицах?

– Да, конечно. В Неаполе этого не избежать. Правда, я был тогда маленьким, сейчас все вспоминаю смутно. Но заварушки случались, не без этого.

– А в России?

– Нет, слава богу. Даже драться никогда не приходилось.