Дюпин: «Есть четыре предложения из РПЛ. Агент решает ситуацию с переходом в «Зенит»

Нашли кого пиарить
Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал информацию «Спорт-Экспресса» об интересе со стороны «Зенита»
– Правда, что вам звонили из «Зенита» и хотят вас видеть там в следующем сезоне?
– Ну… Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.
– Вам не звонил тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов?
– Лично мне – нет. Но он общался с близким мне человеком и интересовался мной. Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе.
– Сколько у вас на сегодняшний день предложений из премьер-лиги?
– Из премьер-лиги есть уже четыре конкретных предложения. Плюс имеется еще пара неконкретных вариантов. Думаю, летом, возможно, будет из чего выбирать.
- 31-летний Дюпин выступает за «Анжи» с июля-2018. Переход из «Краснодара» состоялся бесплатно.
- В текущем сезоне провел 29 матчей. В апреле стал первым голкипером РПЛ, отдавшим голевую передачу.
- 4 мая «Зенит» досрочно выиграл 5 чемпионат России в своей истории. «Анжи» – на 20 месте.