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    Дюпин: «Есть четыре предложения из РПЛ. Агент решает ситуацию с переходом в «Зенит»

    Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал информацию «Спорт-Экспресса» об интересе со стороны «Зенита»

    – Правда, что вам звонили из «Зенита» и хотят вас видеть там в следующем сезоне?

    – Ну… Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.

    – Вам не звонил тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов?

    – Лично мне – нет. Но он общался с близким мне человеком и интересовался мной. Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе.

    – Сколько у вас на сегодняшний день предложений из премьер-лиги?

    – Из премьер-лиги есть уже четыре конкретных предложения. Плюс имеется еще пара неконкретных вариантов. Думаю, летом, возможно, будет из чего выбирать.

    • 31-летний Дюпин выступает за «Анжи» с июля-2018. Переход из «Краснодара» состоялся бесплатно.
    • В текущем сезоне провел 29 матчей. В апреле стал первым голкипером РПЛ, отдавшим голевую передачу.
    • 4 мая «Зенит» досрочно выиграл 5 чемпионат России в своей истории. «Анжи» – на 20 месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      ufos73 14 минут назад

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