Дюпин: «Есть четыре предложения из РПЛ. Агент решает ситуацию с переходом в «Зенит»

Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал информацию «Спорт-Экспресса» об интересе со стороны «Зенита»

– Правда, что вам звонили из «Зенита» и хотят вас видеть там в следующем сезоне?

– Ну… Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.

– Вам не звонил тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов?

– Лично мне – нет. Но он общался с близким мне человеком и интересовался мной. Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе.

– Сколько у вас на сегодняшний день предложений из премьер-лиги?

– Из премьер-лиги есть уже четыре конкретных предложения. Плюс имеется еще пара неконкретных вариантов. Думаю, летом, возможно, будет из чего выбирать.