Дюпин – первый вратарь в сезоне РПЛ, сделавший голевой пас

Наш Эдерсон
Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин сделал голевой пас в матче 22 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Забитый мяч стал первым во встрече, но сохранить преимущество дагестанцы не сумели.
Дюпин стал первым вратарем в текущем сезоне РПЛ, который отметился результативным пасом. Видео доступно ниже.
- Вратарь «Анжи» сыграл во всех матчах РПЛ в текущем сезоне (пропустил 34 гола).
- В Дагестан Дюпин переехал летом, перейдя из прекративший существование «Кубани».
- «Анжи» в РПЛ идет в зоне прямого вылета.