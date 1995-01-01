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    Дюпин – первый вратарь в сезоне РПЛ, сделавший голевой пас

    Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин сделал голевой пас в матче 22 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Забитый мяч стал первым во встрече, но сохранить преимущество дагестанцы не сумели.

    Дюпин стал первым вратарем в текущем сезоне РПЛ, который отметился результативным пасом. Видео доступно ниже.

    • Вратарь «Анжи» сыграл во всех матчах РПЛ в текущем сезоне (пропустил 34 гола).
    • В Дагестан Дюпин переехал летом, перейдя из прекративший существование «Кубани».
    • «Анжи» в РПЛ идет в зоне прямого вылета.

    Источник: Бомбардир.ру

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