Дюпин – первый вратарь в сезоне РПЛ, сделавший голевой пас

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин сделал голевой пас в матче 22 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Забитый мяч стал первым во встрече, но сохранить преимущество дагестанцы не сумели.

Дюпин стал первым вратарем в текущем сезоне РПЛ, который отметился результативным пасом. Видео доступно ниже.