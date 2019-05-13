Орлов: «Зенит» ожидает Кокорина, он может выйти раньше. По моим данным, он здоров»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился информацией о нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

«Зенит» ожидает Кокорина. Он может раньше выйти, возможно УДО . Кокорин – свой. Футбольные качества у него великолепные.

Насколько он здоров? По моим данным, он здоров. По моим личным данным, по моим наблюдениям, по общению с теми людьми, которые могут это знать. Поэтому ждем Кокорина», – сказал журналист во время трансляции во «ВКонтакте».

Ранее братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, получили сроки лишения свободы до года и шести месяцев.

По данным «МК», главный свидетель по делу Екатерина Бобкова выпала из окна и находится в критическом состоянии.