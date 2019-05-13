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    Орлов: «Зенит» ожидает Кокорина, он может выйти раньше. По моим данным, он здоров»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился информацией о нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

    «Зенит» ожидает Кокорина. Он может раньше выйти, возможно УДО . Кокорин – свой. Футбольные качества у него великолепные.

    Насколько он здоров? По моим данным, он здоров. По моим личным данным, по моим наблюдениям, по общению с теми людьми, которые могут это знать. Поэтому ждем Кокорина», – сказал журналист во время трансляции во «ВКонтакте».

    Ранее братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, получили сроки лишения свободы до года и шести месяцев.

    По данным «МК», главный свидетель по делу Екатерина Бобкова выпала из окна и находится в критическом состоянии.

    Источник: «ГСО Live» в VK

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    13.05.2019 23:53
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