«МК»: главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Как вообще можно выпасть из окна??? Не верю в такие совпадения...
Екатерина Бобкова, главный свидетель по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, 11-го мая выпала из окна, находясь на отдыхе.
«Бобковой сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. У пострадавший множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и т. д.
Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, объявили сбор средств. В ближайшее время к ней больницу должна приехать родная сестра Татьяна», – сообщает «Московский комсомолец».
Сообщается, что Бобкова находится в критическом состоянии в пражской больнице.
- 11 октября Бобкова находилась с футболистами, Кириллом Кокориным и их другом Александром Протасовицким около клуба «Эгоист» и кафе «Кофемания», где четверо участвовали в драках и позже были заключены в СИЗО «Бутырка» по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин – в декабре.