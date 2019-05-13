«МК»: главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Екатерина Бобкова, главный свидетель по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, 11-го мая выпала из окна, находясь на отдыхе.

«Бобковой сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. У пострадавший множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и т. д.

Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, объявили сбор средств. В ближайшее время к ней больницу должна приехать родная сестра Татьяна», – сообщает «Московский комсомолец».

Сообщается, что Бобкова находится в критическом состоянии в пражской больнице.