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    «МК»: главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

    Екатерина Бобкова, главный свидетель по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, 11-го мая выпала из окна, находясь на отдыхе.

    «Бобковой сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. У пострадавший множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и т. д.

    Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, объявили сбор средств. В ближайшее время к ней больницу должна приехать родная сестра Татьяна», – сообщает «Московский комсомолец».

    Сообщается, что Бобкова находится в критическом состоянии в пражской больнице.

    • 11 октября Бобкова находилась с футболистами, Кириллом Кокориным и их другом Александром Протасовицким около клуба «Эгоист» и кафе «Кофемания», где четверо участвовали в драках и позже были заключены в СИЗО «Бутырка» по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин – в декабре.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    13.05.2019 23:27
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5997

      ufos73 22 минуты назад

      Как вообще можно выпасть из окна??? Не верю в такие совпадения...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +872

      general.lizyukov 1 час назад

      нунах, только к делу это не пришивайте
      простое совпадение

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3888

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Видать захотела сказать правду. Но чинуши из путинской ОПГ такого не прощают. 90-е никуда и не уходили

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5634

      KLIM777 > GoldPlayFIFARus9 57 минут назад

      уже поздно что-то говорить.

      Это дело шло в одну калитку. Чтобы не говорили потерпевшие или свидетели, все это было нипочем. Работа судов продолжается по звонку.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +13

      DonBaton 1 час назад

      Заметают следы и устраняют лишних)новая тема для обсасывания бомбардиру)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1462

      WhiteEgon 1 час назад

      Случайность ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +122

      Трибун 1 час назад

      О,сейчас начнется..."Скандалы,интриги,расследования-показать всё что скрыто...."

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