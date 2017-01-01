«СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную стратегию «Краснодара»

Это им г***** под №8 информацию слил по старой дружбе? Или высосали откуда?
А так, если уж у кого и копипастить трансферную стратегию, так это у заклятого друга Гинера, она у него в последние годы самая успешная среди российских клубов.
«Спорт-Экспресс» располагает сведениями о трансферной стратегии «Спартака» на ближайшие годы. Ею, как сообщается, будет заниматься новый спортивный директор Томас Цорн, которого должны назначить завтра, 14 мая.
Речь идет о модели, похожей на выстроенную в «Краснодаре». Москвичи будут опираться на собственных воспитанников и других молодых российских игроков. Также в команде будут два-три легионера высокого уровня.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- Отставание от зоны Лиги чемпионов – четыре очка (осталось провести две игры).
- Текущая стоимость состава «Спартака» – четвертая в лиге.