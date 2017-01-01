«СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную стратегию «Краснодара»

«Спорт-Экспресс» располагает сведениями о трансферной стратегии «Спартака» на ближайшие годы. Ею, как сообщается, будет заниматься новый спортивный директор Томас Цорн, которого должны назначить завтра, 14 мая.

Речь идет о модели, похожей на выстроенную в «Краснодаре». Москвичи будут опираться на собственных воспитанников и других молодых российских игроков. Также в команде будут два-три легионера высокого уровня.