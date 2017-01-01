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    «СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную стратегию «Краснодара»

    «Спорт-Экспресс» располагает сведениями о трансферной стратегии «Спартака» на ближайшие годы. Ею, как сообщается, будет заниматься новый спортивный директор Томас Цорн, которого должны назначить завтра, 14 мая.

    Речь идет о модели, похожей на выстроенную в «Краснодаре». Москвичи будут опираться на собственных воспитанников и других молодых российских игроков. Также в команде будут два-три легионера высокого уровня.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – четыре очка (осталось провести две игры).
    • Текущая стоимость состава «Спартака» – четвертая в лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:05
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5757

      Eddyson 10 минут назад

      Это им г***** под №8 информацию слил по старой дружбе? Или высосали откуда?
      А так, если уж у кого и копипастить трансферную стратегию, так это у заклятого друга Гинера, она у него в последние годы самая успешная среди российских клубов.

      0
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      Рейтинг: +162

      Вальдемар IV 25 минут назад

      типа захотел краснодар жиго, раз и в спартак

      0
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      Рейтинг: +555

      Alex Flash 30 минут назад

      Немного стремноватая политика. с 2-3 ваше место 3-6.

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      Рейтинг: +162

      Вальдемар IV > Alex Flash 25 минут назад

      ну логично 2-3 у краснодара как раз

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      Рейтинг: +3884

      Старикан 31 минуту назад

      Пока это только бла-бла-бла...

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      Рейтинг: +5147

      mihail200606 39 минут назад

      Открыли Америку..

      0
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      Рейтинг: +1185

      РМЗ 41 минуту назад

      Не ужели . Давно пора

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      Рейтинг: +4585

      prezent2017 42 минуты назад

      Ну раз своей нет...

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