Азар – лидер сезона АПЛ по системе «гол+пас»

Завершился сезон АПЛ, победителем которого второй раз подряд стал «Манчестер Сити». Обратим внимание на личную статистику игроков.

Лучшим футболистом турнира по системе «гол+пас» стал полузащитник «Челси» Эден Азар. Он забил 16 голов и сделал 15 результативных передач в 37 встречах. У ближайшего преследователя – Мохаммеда Салаха («Ливерпуль») – 30 очков.