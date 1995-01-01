Азар – лидер сезона АПЛ по системе «гол+пас»

а в сборную АПЛ не попал)))
Завершился сезон АПЛ, победителем которого второй раз подряд стал «Манчестер Сити». Обратим внимание на личную статистику игроков.
Лучшим футболистом турнира по системе «гол+пас» стал полузащитник «Челси» Эден Азар. Он забил 16 голов и сделал 15 результативных передач в 37 встречах. У ближайшего преследователя – Мохаммеда Салаха («Ливерпуль») – 30 очков.
- Также Азар стал лучшим в сезоне по числу голевых пасов и успешных обводок.
- Летом бельгиец может перейти в «Реал».
- «Челси» по итогам сезона стал третьим.