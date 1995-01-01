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    Азар – лидер сезона АПЛ по системе «гол+пас»

    Завершился сезон АПЛ, победителем которого второй раз подряд стал «Манчестер Сити». Обратим внимание на личную статистику игроков.

    Лучшим футболистом турнира по системе «гол+пас» стал полузащитник «Челси» Эден Азар. Он забил 16 голов и сделал 15 результативных передач в 37 встречах. У ближайшего преследователя – Мохаммеда Салаха («Ливерпуль») – 30 очков.

    • Также Азар стал лучшим в сезоне по числу голевых пасов и успешных обводок.
    • Летом бельгиец может перейти в «Реал».
    • «Челси» по итогам сезона стал третьим.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      Rooney102 3 минуты назад

      а в сборную АПЛ не попал)))

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