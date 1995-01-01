Сульшер – первый тренер в истории «Манчестер Юнайтед», проигравший дома в АПЛ со счетом 0:2

В 38 туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кардиффу» (0:2), вылетевшему в Чемпионшип. Это второе домашнее поражение манчестерцев в истории турнира с таким счетом.

Первое также случилось в текущем сезоне: со счетом 2:0 на «Олд Траффорд» победил «Манчестер Сити». В обоих встречах «Юнайтед» руководил Уле-Гуннар Сульшер.