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    Сульшер – первый тренер в истории «Манчестер Юнайтед», проигравший дома в АПЛ со счетом 0:2

    В 38 туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кардиффу» (0:2), вылетевшему в Чемпионшип. Это второе домашнее поражение манчестерцев в истории турнира с таким счетом.

    Первое также случилось в текущем сезоне: со счетом 2:0 на «Олд Траффорд» победил «Манчестер Сити». В обоих встречах «Юнайтед» руководил Уле-Гуннар Сульшер.

    • «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона АПЛ стал шестым.
    • В Лиге чемпионов британцы вылетели в 1/4 финала от «Барселоны».
    • В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10383

      bset 20 минут назад

      "Впервые проиграл дома в АПЛ 0:2" - это из разряда "0:1 проигрыл, 0:3 проигрывал, а 0:2 - никогда"?)))

      0
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      Рейтинг: +5144

      mihail200606 49 минут назад

      Сдулся сульшер.. А так бодро начал..

      1
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      Рейтинг: +304

      Tyler_Stark > mihail200606 3 минуты назад

      Посмотрим что после лета будет. Думаю, рано его хоронить

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