Экс-скаут «Арсенала»: «Тиль – интересный игрок для «Спартака» и «Зенита». АЗ может запросить 15 миллионов»

Бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров высказал мнение о полузащитнике АЗ Гусе Тиле и интересе к нему со стороны «Спартака» и «Зенита», о котором ранее сообщили СМИ.

– О человеческих качествах могу сказать хорошее: менталитет правильный, парень разумный, профессионал. Рисков в этом плане нет. О футбольном потенциале – игрок перспективный, растущий, готовый сделать шаг уровнем выше своего нынешнего клуба. На мой взгляд, для него было бы неплохо перейти в ПСВ или «Аякс», где сейчас освободится много вакансий, и иметь там почти гарантированную игровую практику.

– По позиции парень универсальный. Где может сыграть?

– Многофункциональный игрок. Может сыграть атакующего полузащитника-оттянутого форварда, где чаще всего и выходит. Может в атаке в паре со вторым форвардом. Хорошая техника, он правоногий, но левой тоже может и не боится работать. Много двигается, не стесняется черновой, оборонительной, работы.

– Его готовы продать?

– У АЗ не так давно был похожий опыт продажи. Я имею в виду не негативные последствия, а сумму и интерес, шум вокруг трансфера: Винсента Янссена продали в «Тоттенхэм» более чем за 20 миллионов евро. И понятно, что сейчас АЗ будет плюс-минус ориентироваться на такие же деньги.

– Но он стоит 5 по Transfermarkt.

– Думаю, что голландцы могут запросить 15.

– Интерес к нему приписывают «Зениту». Он впишется?

– Проблема может быть одна – адаптация к российскому чемпионату, новой стране и возможное отсутствие игровой практики, что молодому человеку пережить сложно. Янссен не смог заиграть в «Тоттенхэме», его заставили бегать по арендам и ничего хорошего из этого обычно не выходит.

Во-вторых, уверен, что Тиль точно не уступит Азмуну – прежде всего, в футбольном образовании. У Азмуна есть с этим определенные проблемы – когда все надо делать быстро, на ограниченном пространстве.

– Хорошо, если Тиль так хорош, почему его не заберут ПСВ и «Аякс»?

– Потому что не смогут заплатить тех денег, которые попросит АЗ. У парня длительный контракт, просто так, задешево, его не отдадут.

– У «Спартака» недавно был крутой голландец. Тиля можно сравнивать с Промесом?

– Нет, он не Промес, это другого плана игрок. Промес помощнее. Но в целом для «Спартака» Тиль – качественный футболист, если смотреть на ту молодежь, которая играет за красно-белых сейчас, он точно сильнее.

– А если сравнивать с более опытными? Например, Ханни.

– Мы видим, как играет Ханни. Вопрос, для чего его брали, на какую позицию. Пока надо говорить о том, что ни Ханни себя не реализовал, ни «Спартак» не получил того, чего ожидал от этого трансфера.

– Представим, что вам писать скаутский отчет. Вы бы дали рекомендацию по покупке?

– Да. Очень интересный игрок и для «Спартака», и для «Зенита». Вопрос в том, сколько за него будут просить и за сколько реально готовы отдать. Меньше, чем за 15, его не отпустят.

– Вы бы рекомендовали его брать за 15?

– Да. Сумма очень чувствительная, но при правильном развитии, доверии, через два сезона он может быть интересен Европе за большие деньги.