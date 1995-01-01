Goal: «Барселона» ждет от «Челси» предложения по Коутиньо

у челси бан же... чего барса то ждет ?
«Барселона» хочет расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.
Все больше членов совета директоров каталонцев выражают недоверие бразильцу и хотят его продажи из-за невыразительных выступления и отношений с болельщиками.
Сине-гранатовые ждут, что «Челси» сделает им предложение по трансферу 26-летнего футболиста, так как лондонцы находятся в поисках потенциальной замены для Эдена Азара: с большой долей вероятности, бельгиец перейдет в «Реал» этим летом.
При этом сам Коутиньо хочет остаться в каталонском клубе.
Ранее ФИФА наложила на «Челси» запрет на покупку игроков в течение двух ближайших трансферных окон. Синие могут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
- «Барселона» приобрела хавбека у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 145 миллионов евро.
- В текущем сезоне Коутиньо провел за испанскую команду 53 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.