Goal: «Барселона» ждет от «Челси» предложения по Коутиньо

«Барселона» хочет расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.

Все больше членов совета директоров каталонцев выражают недоверие бразильцу и хотят его продажи из-за невыразительных выступления и отношений с болельщиками.

Сине-гранатовые ждут, что «Челси» сделает им предложение по трансферу 26-летнего футболиста, так как лондонцы находятся в поисках потенциальной замены для Эдена Азара: с большой долей вероятности, бельгиец перейдет в «Реал» этим летом.

При этом сам Коутиньо хочет остаться в каталонском клубе.

Ранее ФИФА наложила на «Челси» запрет на покупку игроков в течение двух ближайших трансферных окон. Синие могут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).