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    Goal: «Барселона» ждет от «Челси» предложения по Коутиньо

    «Барселона» хочет расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.

    Все больше членов совета директоров каталонцев выражают недоверие бразильцу и хотят его продажи из-за невыразительных выступления и отношений с болельщиками.

    Сине-гранатовые ждут, что «Челси» сделает им предложение по трансферу 26-летнего футболиста, так как лондонцы находятся в поисках потенциальной замены для Эдена Азара: с большой долей вероятности, бельгиец перейдет в «Реал» этим летом.

    При этом сам Коутиньо хочет остаться в каталонском клубе.

    Ранее ФИФА наложила на «Челси» запрет на покупку игроков в течение двух ближайших трансферных окон. Синие могут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

    • «Барселона» приобрела хавбека у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 145 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Коутиньо провел за испанскую команду 53 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4368

      84aivengo 47 минут назад

      у челси бан же... чего барса то ждет ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      ухоженный крокодил 1 час назад

      А что Коутиньо играет лучше чем Рональду?
      Почему на него такая цена в соточку?

      0
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