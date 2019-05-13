Cadena Ser: «Атлетико» хочет, чтобы Гризманн сообщил клубу о своих планах по поводу «Барселоны»

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По информации Cadena Ser, «Атлетико» хочет знать о дальнейших планах нападающего команды Антуана Гризманна.
Источники в окружении француза сообщают, что футболист намерен продолжить карьеру в «Барселоне».
На этой неделе члены совета директоров мадридцев проведут встречу с форвардом. Они ждут, что игрок прямо скажет им, собирается ли он перейти в каталонский клуб или нет.
- В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 47 матчей.забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
- Контракт нападающего с мадридцами рассчитан до 2023 года.