Cadena Ser: «Атлетико» хочет, чтобы Гризманн сообщил клубу о своих планах по поводу «Барселоны»

По информации Cadena Ser, «Атлетико» хочет знать о дальнейших планах нападающего команды Антуана Гризманна.

Источники в окружении француза сообщают, что футболист намерен продолжить карьеру в «Барселоне».

На этой неделе члены совета директоров мадридцев проведут встречу с форвардом. Они ждут, что игрок прямо скажет им, собирается ли он перейти в каталонский клуб или нет.