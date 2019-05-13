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    Cadena Ser: «Атлетико» хочет, чтобы Гризманн сообщил клубу о своих планах по поводу «Барселоны»

    По информации Cadena Ser, «Атлетико» хочет знать о дальнейших планах нападающего команды Антуана Гризманна.

    Источники в окружении француза сообщают, что футболист намерен продолжить карьеру в «Барселоне».

    На этой неделе члены совета директоров мадридцев проведут встречу с форвардом. Они ждут, что игрок прямо скажет им, собирается ли он перейти в каталонский клуб или нет.

    • В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 47 матчей.забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
    • Контракт нападающего с мадридцами рассчитан до 2023 года.

    Источник: Cadena Ser

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