Салах – дочке о «Золотой бутсе» АПЛ: «Да, знаю, что у нас есть одна дома. Это новая»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с юмором отреагировал на получение «Золотой бутсы» по итогам сезона АПЛ.

Египтянин стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Пьером-Эмериком Обамеянгом («Арсенал») и своим партнером по команде Садио Мане: все они забили по 22 гола.

В твиттере Салах выложил фото, на котором держит награду, стоя рядом с дочерью.

«Да, я знаю, что у нас есть одна дома. Это новая», – написал форвард, обращаясь к дочке.

Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году.

Мерсисайдцы в сезоне-2018/19 заняли второе место в АПЛ.