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    Салах – дочке о «Золотой бутсе» АПЛ: «Да, знаю, что у нас есть одна дома. Это новая»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с юмором отреагировал на получение «Золотой бутсы» по итогам сезона АПЛ.

    Египтянин стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Пьером-Эмериком Обамеянгом («Арсенал») и своим партнером по команде Садио Мане: все они забили по 22 гола.

    В твиттере Салах выложил фото, на котором держит награду, стоя рядом с дочерью.

    «Да, я знаю, что у нас есть одна дома. Это новая», – написал форвард, обращаясь к дочке.

    • Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году.
    • Мерсисайдцы в сезоне-2018/19 заняли второе место в АПЛ.

    Источник: Твиттер Мохамеда Салаха

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