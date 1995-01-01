Санчес: «Прошу прощения у фанатов «МЮ» за то, что мы не смогли достичь наших целей»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес после заключительного 38-го тура АПЛ принес извинения поклонникам клуба за невыразительную игру в течение сезона.

«МЮ» финишировал на шестом месте в турнирной таблице и сыграет в квалификации Лиги Европы.

«Это был очень тяжелый сезон. Кто заслуживает извинений, так это болельщики, потому что всегда поддерживают нас, что бы ни случилось. Персонально я из-за непредсказуемых травм выступил не так, как от меня ожидали.

СМИ и люди спекулировали по поводу вещей, которые даже не являлись правдой. Я всегда был профессионалом во всех аспектах. Я прошу прощения у фанатов за то, что мы не смогли достичь наших целей.

Тем не менее, мы – «Манчестер Юнайтед»! Игроки и персонал задаются вопросом, все ли мы сделали правильно, и все ли силы мы отдавали ради этой футболки. Я уверен, что однажды «Манчестер Юнайтед» вновь станет клубом, которым был в старые времена при сэре Алексе Фергюсоне», – написал Санчес в инстаграме.

В этом сезоне чилиец принял участие в 27-ми встречах «Юнайтед», отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.