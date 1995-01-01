Санчес: «Прошу прощения у фанатов «МЮ» за то, что мы не смогли достичь наших целей»

Прелюбопытно...
Прелюбопытно то, что от лица МЮ к болельщикам обратился человек, который, по сути, так и не стал футболистом клуба!
Санчес перейдя на огромную ЗП в МЮ, явно решал - И РЕШИЛ!- свои личные задачи. В Манчестере...фактически, так и не заограл.. Мы знаем и помним, КАК ИГРАЛ Санчес ДО Манчестера! А здесь.... Просто просидел на скамейке, ПОЛУЧАЯ НИ ЗА ЧТО ОГРОМНОЕ БАБЛО!
Странно, что...НИКТО ДРУГОЙ С ИЗВИНЕНИЯМИ НЕ ВЫСТУПИЛ...Интересно, а вообще...в клубе есть некий футюолист, являющийся "носителем духа" того... "старого " МЮ?
Боюсь, что....
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес после заключительного 38-го тура АПЛ принес извинения поклонникам клуба за невыразительную игру в течение сезона.
«МЮ» финишировал на шестом месте в турнирной таблице и сыграет в квалификации Лиги Европы.
«Это был очень тяжелый сезон. Кто заслуживает извинений, так это болельщики, потому что всегда поддерживают нас, что бы ни случилось. Персонально я из-за непредсказуемых травм выступил не так, как от меня ожидали.
СМИ и люди спекулировали по поводу вещей, которые даже не являлись правдой. Я всегда был профессионалом во всех аспектах. Я прошу прощения у фанатов за то, что мы не смогли достичь наших целей.
Тем не менее, мы – «Манчестер Юнайтед»! Игроки и персонал задаются вопросом, все ли мы сделали правильно, и все ли силы мы отдавали ради этой футболки. Я уверен, что однажды «Манчестер Юнайтед» вновь станет клубом, которым был в старые времена при сэре Алексе Фергюсоне», – написал Санчес в инстаграме.
В этом сезоне чилиец принял участие в 27-ми встречах «Юнайтед», отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.